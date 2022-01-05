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新病毒本土疫情再拉警報 嘉義縣再送禮券禮品催打疫苗
桃園機場爆發新冠肺炎群聚感染，嘉義縣衛生局為提高施打率，絞盡腦汁，祭出送米、送全聯禮券，到山海景點巡迴施打等措施，今天宣布即日起到本月底，18歲以上未施打疫苗民眾，送200元禮券或等值精美禮品，鄉鎮市衛生局動員公衛護理師按名冊，催打75歲以上老人。
嘉義縣醫師公會理事長徐超群說，嘉縣老人比例全台最高，老人抵抗力差，應加強催打老人提高覆蓋率，為保護長輩健康，應提高覆蓋率，防範新冠肺炎破口。徐超群說，疫苗充足，可以直接到衛生所接種，但許多長輩還未接種，尤其長照及獨居長輩，鄉鎮市衛生所有造冊最清楚，應積極主動催打，出動醫療車巡迴接種，請基層診所協助催打。
嘉義縣疫苗接種第一劑涵蓋率76.9%；第二劑65.4%，衛生局說，今起到到本月底，18歲以上未施打疫苗民眾，打疫苗就送200元禮券或等值精美禮品，衛生局全面催打疫苗，尤其針對18歲以上未施打民眾，75歲以上長輩，第一、二劑全面催打，上月啟動「山海觀光景點假日接種站」，呼籲民眾儘快完成2劑疫苗接種，滿5個月以上再追加第3劑，共同提升整體防疫力。
近日本土疫情再現，衛生局提醒民眾不要輕忽，應在農曆春節前完成完整2劑或3劑疫苗接種，保護自己也保護家人，才能安心健康過好年，針對提高老人接種率，衛生局會要求各鄉鎮市衛生所按接種名冊催打。
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