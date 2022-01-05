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「生不如死」人口跌勢不止 嘉縣1年減少1個阿里鄉人口
嘉義縣長翁章梁就職三周年，宣示農工大縣實現中，科園區啟動，成立勞青處鼓勵年輕人返鄉，但前年人口跌破50萬大關後，跌勢不止，人口老化，死亡人數比新生兒多「生不如死」，縣府民政處統計，去年人口共49萬3316人，較前年49萬9481人減少6165人，比阿里山鄉人口5420人還多。
民政處最新人口統計數字顯示，18鄉鎮市人口最多民雄鄉7萬0675人，人口最少大埔鄉只有4533人，人數落差大，人口唯一成長仍是縣治太保市共3萬8571人，但只比前年增加35人；去年死亡人數5772人，新生兒2665人，死亡比新生兒增加3107人。
為工作求學等因素戶籍遷出人口1萬5684人，比遷入1萬2626人，還多了3058人。去年內政部統計人口數字顯示，我國人口恐連續第2年呈現負成長，再創史上最低出生人口數紀錄。嘉義縣老化比率0.95% ，全國最高，不只老化比率最高，內政部統計，粗死亡率最高是嘉義縣千分之11. 18；嘉義縣老化、死亡率全國雙高。
翁章梁說，人口減少流失，是全台人口老化、少子化結構問題，他積極開發工業區增加就業，除科園區定案，工業局還籌設公館、南靖工業區，另民雄航太園區開發中，擴大商業基礎，增加服務業就業，擬訂策略搶救人口減少流失。
太保市人口成長一枝獨秀，轄區有高鐵車站、故宮南院等重大建設，近幾年不只青農返鄉，外來人口移居，房市地價上漲，行政院長蘇貞昌宣布科園區設台糖太保農場，新市鎮繁榮發展可期。
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