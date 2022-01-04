台南舊麻豆公所所在 矗立逾1甲子麻豆郵局春節後拆除

台南麻豆郵局預定春節後拆除改建為地上5樓、地下2樓辦公大樓，將暫時租賃落腳麻豆圓環旁，麻豆郵局建物原為麻豆鎮公所廳舍，3層樓建築矗立逾1甲子，傳出將拆除，地方都相當不捨。

「麻豆郵局要拆甘有影？！」近來網路轉載麻豆郵局拆除訊息，引起地方熱議，許多人都相當不捨，還有人質疑可靠性。

麻豆郵局今證實將拆除，目前忙搬家情事，預計2月13日就會麻豆圓環旁舊麻豆農會新生辦事處大樓，正進行裝修作業，郵局醒目綠色郵局招牌已掛上，將在此落腳5年。

而原麻豆郵局建物其實大有來頭；它原是麻豆鎮公所，至少有60年以上歷史，是老一輩麻豆人共同回憶，20多年前出售給郵局，郵局進駐後，將建物原斑駁洗石子外觀「拉皮」為磚紅色磅礡氣勢。

而公所一度遷往麻豆市五公有市場辦公成話題，直到20年前遷往忠孝路現址，背後也牽扯公所搬遷過往始末。

中華郵政公司台南郵局勞安科人員說，麻豆郵局因腹地不足且停車不易亟待改建，將投入逾億元興建為地上5層樓、地下2層樓，除郵局業務使用，部分樓層也會對外租賃，正準備辦理招標，預計5年完成，而得耗費5年地方也直言「太久」，台南郵局則回應說，主要是考量國內當前公共工程嚴重缺工癥結，也希望能早點完成。