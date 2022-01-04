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台南樂齡教育獎不斷 黃偉哲：高齡長輩學習的好所在

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市獲教育部樂齡奉獻獎，樂齡示範教育局中心主任鍾秀琴（左起）代表於市政會議上，向市長黃偉哲獻獎。圖／南市教育局提供
台南市獲教育部樂齡奉獻獎，樂齡示範教育局中心主任鍾秀琴（左起）代表於市政會議上，向市長黃偉哲獻獎。圖／南市教育局提供

台南市大力推動高齡友善城市，設立38個樂齡學習中心，推動成績卓越，樂齡教育推動繼獲教育部評定為優等及獲天下雜誌樂齡文教力評比6都第2，再獲樂齡教育奉獻獎的肯定。樂齡示範中心主任鍾秀琴今天下午在市政會議上獻獎，市長黃偉哲期許讓台南成為高齡長輩學習的好地方。

市長黃偉哲表示，台南市是第1個區區有樂齡中心的直轄市，提供55歲以上長輩多元的終身學習管道，讓高齡者共享教育資源，因應新冠肺炎疫情，也首創「樂齡學習好Play!」系列課程公播，讓長輩在家看電視也能學習。

他說，全國僅4中心獲團體獎特優殊榮，台南樂齡示範中心獲得團體獎相當難能可貴，期許大家共同努力繼續讓台南成為高齡長輩學習的好所在。

教育局長鄭新輝說，樂齡奉獻獎為兩年一次獎項，為表揚投入樂齡教育，積極奉獻，顯有績效的樂齡學習中心及相關人員，南市共獲頒5獎項，包含南區樂齡學習中心教師李莉莉、新營區樂齡學習中心老師黃祐丞獲教學優良、大內區環湖樂齡學習中心主任鄭燦彬、範中心主任鍾秀琴獲頒卓越領導及示範中心榮獲團體特優獎項。

台南市樂齡學習示範中心自2008年起由鍾秀琴帶領志工投入樂齡學習的推展，在交通宣講方面，成立「甜路路愛上路」團隊，由「路師傅」帶領新手路老師在各區進行高齡者宣講。課程方面，持續推動宅配學習、坐公車輕旅行課程，打破偏鄉高齡者的生活框架；結合在地產業成立「藝陣學堂／12婆姐陣」、「柚香學堂／樂齡劇團」等，提升長輩自我價值。教學方面，持續辦理樂老師精進日，並連續2年承辦台南市樂齡學習專業人員培訓，儲備樂齡優質人力，獲獎實至名歸。

台南 黃偉哲

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