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蒜頭關稅未提高農民擔心 立委質問農委會答案是這樣

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林即時報導
蒜頭進口關稅遲未提高，農民擔心將會衝擊明年的蒜價。記者蔡維斌／攝影
蒜頭進口關稅遲未提高，農民擔心將會衝擊明年的蒜價。記者蔡維斌／攝影

蒜頭進口關稅一直沒調整，配額外的關稅每公斤27元，但國產蒜頭成本不斷增加，農委會去年曾說年底前會調高，但迄今仍未調整，農民擔心影響今年蒜價群起陳情，農委會表示，疫情原物料上漲，此時若提高關稅恐會波動市場行情，對國產蒜不見得好，因此春節過後再視情況處理。

進口大蒜配額外關稅目前是每公斤27元， 從2004年就一直沒調整，農民說，人口老化，工資上漲，使蒜頭種植成本增加，加上氣候異常、病蟲害影響收成，在成本加重收成減少下，蒜農收益將大打折扣。

在一期稻作後，各地開始栽種蒜頭，農民擔心進口蒜的衝擊，最近陸續向立委蘇治芬陳情，指農委會曾說要調高進口蒜關稅以維護國蒜，到目前仍未見調高，他們擔心會不會影響明年清明節前後採收的蒜頭行情。

立委蘇治芬接獲陳情，即向農委會表達關切，蘇治芬說，農委會曾在去年10間，表示年底前蒜頭關稅可望從每公斤27元調高為36元，眼看春節到了，希望農委會在關稅審議委員會審查時幫農民爭取，給蒜農一個春節小確幸。

蘇治芬表示，蒜農對調高關稅有所期待，也等了很久，甚至擔心進口商磨刀霍霍準備痛宰國產蒜，尤其目前物價、工資、農藥都漲，今年登記種植蒜頭的面積約5700公頃，比去年多出5、600公頃；產量可增至57000公噸。

蘇治芬說，國產蒜成本每台斤約27元，加上烘乾後製和存放失重，每台斤成本提高到約50元，今年產量可望增加之下，又要面對進口蒜的挑戰，蒜農自會憂心，蒜頭關稅配額3520公噸稅率22.5％，但配額外關稅核算下來每公斤27元，每年台灣需進口1、2萬公噸，主要是用來調節市場的供需，但進口量往往影響國產蒜的價格也是事實，請農委會重視。

農委會表示，疫情原物料上漲，此時若提高關稅恐會波動整個市場行情，對國產蒜不見得好，因此，在春節過後再視情況處理。

蒜頭進口關稅遲未提高，農民擔心將會衝擊明年的蒜價。記者蔡維斌／攝影
蒜頭進口關稅遲未提高，農民擔心將會衝擊明年的蒜價。記者蔡維斌／攝影
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蒜頭進口關稅遲未提高，農民擔心將會衝擊明年的蒜價。記者蔡維斌／攝影
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農委會 蘇治芬 農民

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