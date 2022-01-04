因疫情停辦2年 嘉市警以高規格防疫推寒假少年研習營
嘉義市警察局每年推出青少年寒假研習營活動，因疫情停辦2年，如今疫情趨緩，市警局規畫重辦活動，勢必再掀起報名熱潮；市警局今年特別規畫包括桌球、捏塑、熱舞、美勞等多項有益身心健康課程，歡迎國小至高中學生暫放手邊3C產品踴躍報名參加。雖然疫情趨緩，局長黃建榮表示，仍會以最高規格防疫。
每年的寒暑假市警局都會針對青少年規畫有益身心健康活動，因為是警方主辦深獲家長信任並獲青少年朋友喜愛，10多年來每次都是提早報名額滿，但因為疫情關係，不得已停辧2年，如今疫情趨緩，今年重新規畫推出，勢必造成熱烈迴響。但警方對於疫情防患仍不敢掉以輕心。
局長黃建榮表示，研習營務必用最高規格的防疫措施與謹慎的態度，提供健康的研習環境，包括事先掌握參加者資訊、活動空間之通風、參加者之間的距離、活動持續時間及落實手部衛生及配戴口罩。參加者如有不適症狀，或為指揮中心「具感染風險民眾追蹤管理機制」所列居家隔離、居家檢疫、加強自主健康管理及自主健康管理者，應在家休息不參加研習營活動。
市警局表示，這次活動內容包括，「桌球研習營」（2梯次）、「福虎生風迎新年-捏塑手作營」、「熱舞研習營」、「美勞DIY」（2梯次）、「益智桌遊研習營」等活動，上課期間自今年1月24日起至1月28日止，各項活動名額有限。每項課程招收人數另增額1/10名額保留予脆弱家庭及族群，由社福機構加強宣導鼓勵服務個案或其子女踴躍報名參加。
市警局指出，今年特別結合時下少年喜愛之活動，舉辦「福虎生風迎新年-捏塑手作營」、｢益智桌遊研習營」，期望少年暫放手中3C產品，帶著一顆青春快樂的心，進入益智遊戲這個世界中，隨著益智遊戲之進行進而創造與思索，另也將會發現它是一個連結少年與少年之間情感的橋樑，拉近人與人之間的情誼，讓青春少年們一起穿梭時光，各自扮演各式各樣的角色，建構屬於少年們的故事與夢想。
由於兒童或少年常因放長假，在心情放鬆下，容易誤入不正當場所或被害情況發生，市警局呼籲家長儘早為子女規劃參與休閒性、體能性學習課程與活動，讓子女於假期中平安、健康、快樂成長。
一律採網路報名，於今年1月10日8時起至1月16日24時止，至嘉義市政府警察局網站www.ccpb.gov.tw 首頁-「服務專區」點選『線上報名系統』報名即可，完全免費，每位學員參加課程以2項為原則。
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