台南安南區4大工業區交通衝擊 南警加強取締大型車違規

台南市安南區設有4大工業區，加上農曆年關將近，砂石車、大型車輛及重型動力機械頻繁進出，衝擊在地居民交通安全。市警三分局加強取締砂石車等大型車輛違規，警方今天統計，去年共計取締砂石車等大型車各式違規845件，較前年539件增加306件。

安南區內工業區林立，包括有台南科技、和順、總頭寮及新吉4大工業區，平日往來大型車輛多。警方說，在砂石車等大型車輛事故方面，去年共計發生73件，較前年79件減少6件。

為減少大型車對安南區交通衝擊，市警三分局每周均編排勤務於大型車易行經熱門路段機動盤查，並配合交通警察大隊同步設置「移動式活動地磅」，強化取締能量。

砂石車等大型車取締重點項目除違規超載外，更包含超速、闖紅燈及未依規定申請路權、行駛禁行路線等項目。

市警 三分局說，大型車違規易造成重大傷亡，尤其超載導致車輛超過負荷，易使車輛制動和操作安全性能迅速下降，另一分面輪胎因負荷過重極有可能爆胎導致車輛偏駛、側翻，進而傷及無辜用路人，提醒大型車業者及司機務必自律守法，依核准時段、路段通行，避免亂鑽巷弄，注意內輪差及視野死角，防止事故發生。