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雲縣嚴查防疫旅館 自我要求「防疫零缺失」

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林縣衛生局因應春節防疫，加強稽查各防疫旅館防疫工作，尤其工作人員在清房時必須穿著防護裝備，遵循防疫步驟工作，防堵任何缺口。記者陳苡葳／翻攝
雲林縣衛生局因應春節防疫，加強稽查各防疫旅館防疫工作，尤其工作人員在清房時必須穿著防護裝備，遵循防疫步驟工作，防堵任何缺口。記者陳苡葳／翻攝

農曆春節將至，雲林縣政府有3家防疫旅館235間房，縣長張麗善今天表示，縣府建設處及衛生局每日加派人員定時稽查、不定時抽查，若住宿者離前確診，中央指示需隔24小時才能入房清理，雲縣則會拉長日期、靜置滿3天才會派人清房，另持續宣導民眾接種第3劑。

春節防疫在即，衛生局加強查核次數，春節專案事前機動查核4次，針對現場入住、採檢及期滿返家動線、加強旅館環境消毒等加強稽查，另工作人員穿戴完整防護裝備、終期消毒及每日上班健康監測需落實並記錄。

縣長張麗善說，各旅館包括空調及飲食等生活機能等，縣府也要求完善供應，讓返國住宿者安心、放心，目前部分旅館缺乏流通資訊設備如網路等，將輔導旅館改善，以利住宿者透過通訊設備與家人保持聯繫。

張麗善表示，春節檢疫方案依中央指示執行，持續強化防疫旅館工作人員清房訓練，也請接種COVID-19疫苗第2劑滿5個月者，可自行向縣內106家合約醫療院所預約接種第3劑，提升保護力。

雲林縣各防疫旅館清出的垃圾，都須依感染性廢棄物作法清理。記者陳苡葳／翻攝
雲林縣各防疫旅館清出的垃圾，都須依感染性廢棄物作法清理。記者陳苡葳／翻攝
雲林縣衛生局加強稽查各防疫旅館防疫工作，工作人員必須遵照防疫訓練流程及動線清理房間。記者陳苡葳／翻攝
雲林縣衛生局加強稽查各防疫旅館防疫工作，工作人員必須遵照防疫訓練流程及動線清理房間。記者陳苡葳／翻攝

春節 衛生局 張麗善 防疫旅館

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