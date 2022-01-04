雲縣嚴查防疫旅館 自我要求「防疫零缺失」
農曆春節將至，雲林縣政府有3家防疫旅館235間房，縣長張麗善今天表示，縣府建設處及衛生局每日加派人員定時稽查、不定時抽查，若住宿者離前確診，中央指示需隔24小時才能入房清理，雲縣則會拉長日期、靜置滿3天才會派人清房，另持續宣導民眾接種第3劑。
春節防疫在即，衛生局加強查核次數，春節專案事前機動查核4次，針對現場入住、採檢及期滿返家動線、加強旅館環境消毒等加強稽查，另工作人員穿戴完整防護裝備、終期消毒及每日上班健康監測需落實並記錄。
縣長張麗善說，各旅館包括空調及飲食等生活機能等，縣府也要求完善供應，讓返國住宿者安心、放心，目前部分旅館缺乏流通資訊設備如網路等，將輔導旅館改善，以利住宿者透過通訊設備與家人保持聯繫。
張麗善表示，春節檢疫方案依中央指示執行，持續強化防疫旅館工作人員清房訓練，也請接種COVID-19疫苗第2劑滿5個月者，可自行向縣內106家合約醫療院所預約接種第3劑，提升保護力。
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