雲縣嚴查防疫旅館 自我要求「防疫零缺失」

農曆春節將至，雲林縣政府有3家防疫旅館235間房，縣長張麗善今天表示，縣府建設處及衛生局每日加派人員定時稽查、不定時抽查，若住宿者離前確診，中央指示需隔24小時才能入房清理，雲縣則會拉長日期、靜置滿3天才會派人清房，另持續宣導民眾接種第3劑。

春節防疫在即，衛生局加強查核次數，春節專案事前機動查核4次，針對現場入住、採檢及期滿返家動線、加強旅館環境消毒等加強稽查，另工作人員穿戴完整防護裝備、終期消毒及每日上班健康監測需落實並記錄。

縣長張麗善說，各旅館包括空調及飲食等生活機能等，縣府也要求完善供應，讓返國住宿者安心、放心，目前部分旅館缺乏流通資訊設備如網路等，將輔導旅館改善，以利住宿者透過通訊設備與家人保持聯繫。