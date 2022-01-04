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「疫」起守護迎向天光 故宮南院無人機展演獲世界首獎
「疫」起守護，迎向天光！故宮南院去年國慶假期「天光」無人機展演，以「走過COVID-19肆虐黑暗，終將迎來幸福曙光」演出，感動全場。委託執行的「臺灣希望創新」團隊將影片送第二屆國際群飛競賽，在全球104個國家、214件作品脫穎而出，獲「1000架以下最佳無人機展演組」首獎殊榮。
故宮南院說，疫情趨緩去年暑假推出「3D水舞水幕秀」，聲光盛宴搭配時事動畫投影成為話題；去年10月9、10日加碼全國首創「無人船、無人機與水舞水幕秀」海空聯合展演，以「天光」為題，呈現從2020年疫情嚴峻，全世界共同對抗病毒，邁向恢復正常生活，2天吸引逾萬民眾觀賞，不少民眾說，最後幸福青鳥展翅畫面帶來撫慰的力量，振奮人心。
第二屆國際群飛競賽由拉脫維亞無人機軟體公司SPH Engineering主辦，參賽作品由歐洲、北美和拉丁美洲以及亞洲無人機表演專業人士、3D動畫師等組成評審團，分6組進行評選，臺灣希望創新團隊以300架台灣自製軟、硬體無人機展演參加角逐，便一舉榮獲競賽最激烈「1000架以下」組首獎。
希望創新公司總監李志清說，無人機展演是科技與藝術、文化和創新的整合，團隊以台灣自製的無人機軟硬體技術建構出MIT無人機群飛展演，從第一場20架展演提升至今最多400架，希望創新不斷用無人機點亮、彩繪台灣夜空。觀眾可到https://reurl.cc/Vjpd7Z欣賞「天光」無人機展演影片，或至https://reurl.cc/oezaq5觀看其他組別精彩演出。
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