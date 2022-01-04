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嘉市明查暗訪181件無萊豬 要罰最高10萬釋憲仍沒回應

聯合報 / 記者林伯驊／嘉義即時報導
嘉市衛生局1年來明查暗訪181件，市售豬肉目前沒檢出乙型受體素。圖／嘉義市衛生局提供
嘉市衛生局1年來明查暗訪181件，市售豬肉目前沒檢出乙型受體素。圖／嘉義市衛生局提供

反對萊豬進口公投案未通過，近日報紙出現民間廣告，表示出口至台灣的美豬產品符合國際標準，民眾質疑是否加強銷售力道。嘉義市衛生局表示，去年元旦起抽檢市售豬肉及其內臟，都沒驗出瘦肉精，今年持續把關；市府前年於自治條例，增訂檢出瘦肉精的罰則，但遭中央駁回，聲請釋憲中。

衛生局表示，去年元旦起開放含瘦肉精的豬肉，及放寬美牛進口，加強稽查輔導業者落實正確標示肉品來源產地，並比對相關進貨憑證及發送「豬肉原產地」貼紙供張貼，「豬肉品來源」稽查部分，完成餐飲業990家、販賣業479家、製造業28家，累計1497家。

衛生局也抽驗市售豬肉及其內臟，檢驗有無含乙型受體素，包括明察91件、暗訪計90件，合計181都沒檢出乙型受體素。

衛生局強調，今年配合中央「111年度豬肉、牛肉及其可食部位原料原產地標示稽查專案」持續針對市售肉品把關，萊劑含量標準0.01PPM以下，有驗出只要符合標準，尚無罰則，但檢驗結果仍會公布。

嘉市議員張秀華2016年建議於嘉市食品安全管理自治條例草案，加入全市販售豬肉及其製品不得檢出瘦肉精，獲府會一致通過；2020年由於中央開放進口萊豬，當年9月市府修正增訂罰則，即使符合中央安全容許量，牛、豬只要檢出瘦肉精，仍將開罰3萬到10萬元，議會雖通過，遭中央駁回。

為此，嘉市議會國民黨團2020年底主張聲請釋憲，經15名議員連署、附議，做成決議，議會於2021年5月11日，發函請司法院解釋；市議會表示，目前尚未接獲任何回應。

張秀華說，「沒有反對美豬進口，是反對萊豬」，不能混淆，反對萊劑，至始至終都如一，要捍衛民眾食安問題。

嘉市衛生局1年來稽查市售豬肉，181件沒檢出乙型受體素。圖／嘉義市衛生局提供
嘉市衛生局1年來稽查市售豬肉，181件沒檢出乙型受體素。圖／嘉義市衛生局提供

衛生局 瘦肉精 萊豬

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