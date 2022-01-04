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一般垃圾臭味難聞...原因是藏它 雲林補助家戶買廚餘機

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林縣政府今起補助家戶採購1部廚餘機，通過審核的家庭，每戶可領20％補助金，上限5000元。記者陳苡葳／攝影
雲林縣政府今起補助家戶採購1部廚餘機，通過審核的家庭，每戶可領20％補助金，上限5000元。記者陳苡葳／攝影

雲林縣今天率全國之先祭出家戶廚餘機補助計畫，補助總金額100萬元，民眾購買生物分解型、乾燥處理型或混合處理型的廚餘機種，附發票、購買證明、保固書等文件，即能向環保局申請20％補助金，上限5000元，預計補助300戶，申請辦法可至環保局官網查詢。

據統計，雲林縣每日產生的家庭垃圾量約320噸，其中生、熟廚餘處理量最高達60噸，回收率約5至6％，縣長張麗善說，清潔人員資源分類後，常會發現一般垃圾中參雜廚餘，量占1至2成。

張麗善表示，縣府目前無焚化爐處理垃圾，目前除將回收的生、熟廚餘，透過化製廠製成肉骨粉，也委請南亞資源回收處理，每年製造約20萬包有機資材，相對減少4000多公噸廚餘量。

張麗善指出，縣府今再鼓勵民眾購買家戶廚餘機，從源頭開始做垃圾減量，1部廚餘乾燥機約可減少1至2成廚餘量，若以每戶每日產生2公斤廚餘推算，1年約可減少219公噸廚餘量。

據了解，目前市售廚餘機種價格1萬元至5萬元不等，該計畫補助每戶20％、最高5千元採購金，申請期間至10月31日止，申請對象為去年7月31日前設籍雲林縣者，每戶補助1部為限。

因廚餘在分解發酵過程，需要用到酵素來自製發酵堆肥，後再進行去化或堆肥，環保局也將協請斗六、虎尾等地社區，利用空曠戶外空間、菜園或花園做堆肥，有大花園或庭院的家庭，則可乾燥後使用堆肥菌種發酵並用於澆灌或環境清潔。

另，口湖鄉清潔隊養「黑水虻」吃廚餘，黑水虻的蛹、成蟲可以餵雞，雞隻糞便還可當黑水虻飼料，且因口湖鄉以文蛤養殖為大宗，廢棄文蛤殼占超過5成，清潔隊人員也研究出以1000度高溫燒製洗淨的文蛤殼，磨粉變成「貝殼砂」後，其鈣質成分可用來淨化水質或養雞，示範推廣的成效不錯，將再到社區推廣，改變民眾生活習慣，使用合理、合法管道去化廚餘或農廢物。

雲林縣口湖鄉公所清潔隊養「黑水虻」吃廚餘。記者陳苡葳／攝影
雲林縣口湖鄉公所清潔隊養「黑水虻」吃廚餘。記者陳苡葳／攝影
雲林縣口湖鄉公所清潔隊是縣內廚餘及農廢物去化的示範部門，不僅養「黑水虻」吃廚餘，也燒磨「貝殼砂」去化廢棄文蛤殼。記者陳苡葳／攝影
雲林縣口湖鄉公所清潔隊是縣內廚餘及農廢物去化的示範部門，不僅養「黑水虻」吃廚餘，也燒磨「貝殼砂」去化廢棄文蛤殼。記者陳苡葳／攝影
雲林縣政府除將回收的生、熟廚餘，透過化製廠製成肉骨粉，也委請南亞資源回收處理製造有機資材。記者陳苡葳／攝影
雲林縣政府除將回收的生、熟廚餘，透過化製廠製成肉骨粉，也委請南亞資源回收處理製造有機資材。記者陳苡葳／攝影
雲林縣政府家戶廚餘機補助機種包括生物分解型、乾燥處理型或混合處理型等3款。記者陳苡葳／攝影
雲林縣政府家戶廚餘機補助機種包括生物分解型、乾燥處理型或混合處理型等3款。記者陳苡葳／攝影

廚餘 口湖鄉 雲林

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