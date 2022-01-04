一般垃圾臭味難聞...原因是藏它 雲林補助家戶買廚餘機

雲林縣今天率全國之先祭出家戶廚餘機補助計畫，補助總金額100萬元，民眾購買生物分解型、乾燥處理型或混合處理型的廚餘機種，附發票、購買證明、保固書等文件，即能向環保局申請20％補助金，上限5000元，預計補助300戶，申請辦法可至環保局官網查詢。

據統計，雲林縣每日產生的家庭垃圾量約320噸，其中生、熟廚餘處理量最高達60噸，回收率約5至6％，縣長張麗善說，清潔人員資源分類後，常會發現一般垃圾中參雜廚餘，量占1至2成。

張麗善表示，縣府目前無焚化爐處理垃圾，目前除將回收的生、熟廚餘，透過化製廠製成肉骨粉，也委請南亞資源回收處理，每年製造約20萬包有機資材，相對減少4000多公噸廚餘量。

張麗善指出，縣府今再鼓勵民眾購買家戶廚餘機，從源頭開始做垃圾減量，1部廚餘乾燥機約可減少1至2成廚餘量，若以每戶每日產生2公斤廚餘推算，1年約可減少219公噸廚餘量。

據了解，目前市售廚餘機種價格1萬元至5萬元不等，該計畫補助每戶20％、最高5千元採購金，申請期間至10月31日止，申請對象為去年7月31日前設籍雲林縣者，每戶補助1部為限。

因廚餘在分解發酵過程，需要用到酵素來自製發酵堆肥，後再進行去化或堆肥，環保局也將協請斗六、虎尾等地社區，利用空曠戶外空間、菜園或花園做堆肥，有大花園或庭院的家庭，則可乾燥後使用堆肥菌種發酵並用於澆灌或環境清潔。