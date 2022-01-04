引進達文西手術降低開刀風險 嘉基醫療服務再升級

嘉義基督教醫院「達文西醫療專業團隊」今天正式亮相，可說是內視鏡微創手術再升級的達文西手術有縮短手術時間、傷口小、出血少、降低開刀的壓力及風險，達到更好的手術成果；不過，目前健保並非完全給付，病患仍要了解相關資訊、仔細評估。院長姚維仁表示，引進達文西手術等同有了醫學中心等級的醫療設備及技術，提供民眾更好的醫療選擇。

有別於傳統手術的「開膛剖肚」，達文西手術及內視鏡手術皆是微創手術，傷口小、恢復快，達文西手術又比內視鏡手術可達到更好的手術成果；泌尿科醫師洪啟峰表示，泌尿科疾病如攝護腺癌、膀胱癌及腎臟腫瘤切除手術，手術時間縮短、傷口小、出血量少，可降低開刀過程的壓力及風險，都比起一般腹腔鏡手術可達到更好的手術成果，有利於病人術後恢復。

洪啟峰指出，達文西手術能幫助執刀醫師克服體力、手力、眼力與腦力的極限因為攝護腺位於骨盆最深處，視野狹小，傳統手術困難度高，而一般腹腔鏡手術則缺乏立體視野，也受手術器械角度限制，進行達文西手術時，醫師是坐在操作台操作，機器手臂如同醫師縮小的手，進入體內進行手術，透過放大15倍的3D立體高解析度可變焦鏡頭，精準找到病灶，靈活的器械手臂，如醫師開刀時雙手的動作，活動角度、靈活度、穩定度等都較傳統手術及腹腔鏡更佳，手術掌控度更高，面對複雜度較高的手術，如腫瘤分離、深處縫合，更能減輕醫師的體力負荷，是醫師執刀時的得力幫手。

朴子市安福里長林岳平日前因健康檢查發現罹患腎腫瘤，與醫師討論後採用達文西手術，進行腎的部分切除術，手術後第三天就可以下床，手術部位有6個不到1公分小洞的手術傷口，大約幾天就密合了，目前身體恢復狀況良好。

林岳平說，印象中早上8點進開刀房，中午就出來，出開刀房時意識清楚，也不覺得不舒服，第三天就可以下床，傷口很小。

院長姚維仁表示，隨著醫療科技不斷演進，嘉基為提供病患高端醫療服務，興建全台首座手術大樓，並引進高端手術設備第四代達文西手術系統，等同於有了醫學中心等級的醫療設備及技術，此外，醫院也積極培訓達文西執刀醫師，目前有多位醫師們通過認證，取得執刀資格，有需要治療的民眾不需到其他地區就診，尤其在疫情期間避免社區醫療群聚的狀況下，嘉基能提供就醫民眾更好的醫療選擇。

嘉基「達文西醫療專業團隊」包括泌尿外科、大腸直腸外科、婦產科、一般外科、耳鼻喉科、胸腔外科等，如民眾有相關醫療訊息可向相關科別諮詢。