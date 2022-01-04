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新港奉天宮前交通意外頻傳 縣府與公所增設號誌
嘉義縣新港奉天宮每逢假日遊客如織，附近居民也多，但廟前新民路與巷口交通意外頻傳，議員陳文忠昨與縣府建設處與公所人員會勘，終決議於多處路口常設警示燈，減少事故發生。
奉天宮廟口食品店天觀珍周姓負責人說，在地居民原本就多，且長者比例高、常未注意路況，奉天宮假日香客熙來攘往，加上民雄交流道開通後，新民路成往來北港、嘉市等地交通樞紐，車禍意外時有所聞，居民不堪其擾。
嘉義縣警察局統計新民路從與中正路口到古民路口去年共發生11起A2車禍，造成17傷；12起A3車禍。
在地居民表示，鄉公所與建設處曾在新民路上設黃黑減速墊，希望讓過往車輛慢行、降低事故頻率，但後又遭其他住戶抗議，表示夜間車輛碾壓發生噪音過大、影響生活品質後，近日又拆除。
陳文忠昨與縣府建設處及公所人員至新民路3處肇事率偏高路口會勘，建設處表示，164線及新民路73巷路口、古民街與嘉民路51巷路口將增設1組交通號誌。嘉民路與自行車道路口北端村里道路，原已有1組號誌，將增加1組號誌，並採双路口管制型態。
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