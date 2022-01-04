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關懷弱勢慈善團體打前鋒 台南2459人受助

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市社會局長陳榮枝今天與台灣陳塗墻愛心慈善會理事長鄭孟賢、南區區長蕭琇華，啟動獨居老人及弱勢家戶新春送暖關懷活動。圖／台南市社會局提供
台南市社會局長陳榮枝今天與台灣陳塗墻愛心慈善會理事長鄭孟賢、南區區長蕭琇華，啟動獨居老人及弱勢家戶新春送暖關懷活動。圖／台南市社會局提供

春節將至，台南市社會局長陳榮枝今天與台灣陳塗墻愛心慈善會理事長鄭孟賢及慈善會成員、南區區長蕭琇華，啟動獨居老人及弱勢家戶新春送暖關懷活動，發送白米、調合油、關廟麵、沖泡飲、泡麵及大燕麥片等物資，關懷低收入戶、低收及中低收入獨居長者，讓弱勢家戶在新年之際感受社會溫暖。

鄭孟賢表示，台灣陳塗墻愛心慈善會響應市長黃偉哲「照顧弱勢優先」的施政理念，自2018年起，每年固定於春節前夕捐贈冬令慰問物資給弱勢獨居長者及低收入戶，新春送暖活動已邁入第5年，今)年再次號召熱心會員共同捐贈慰問物資。

陳榮枝局長說，此次愛心物資贈予全市弱勢獨居長者及15區低收入戶共2459人，並由各區公所協助關懷發放，讓獨居長者及弱勢家戶能豐衣足食的過個好年。

為提供獨居長輩相關福利服務，社會局訂有「獨居老人關懷服務計畫」，結合民政局、衛生局、消防局、警察局、各區公所及睦鄰志工等資源，共同為獨居長者提供電話問安、關懷訪視、居家服務、餐飲服務、陪同就醫等各項服務。

截至目前已服務43萬9379人次，並針對321位獨居長者裝設在宅緊急救援連線服務，經由24小時全天候監控服務中心，視獨居長者需要，立即進行救護聯繫及適當處遇。

獨居老人 愛心 低收入戶

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