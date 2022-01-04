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勞動部雲嘉南分署送暖 73件家具送伯利恆基金會

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
雲嘉南分署長劉邦棟(中)與伯利恆社會福利基金會代理執行長陳正霖(中右)及幼童一同合影，自辦訓練科科長曾秋瑾(第三排右邊第一位)也參與本次「送愛到府」公益活動。圖／勞動力發展署雲嘉南分署提供
雲嘉南分署長劉邦棟(中)與伯利恆社會福利基金會代理執行長陳正霖(中右)及幼童一同合影，自辦訓練科科長曾秋瑾(第三排右邊第一位)也參與本次「送愛到府」公益活動。圖／勞動力發展署雲嘉南分署提供

勞動部勞動力發展署雲嘉南分署發起「送愛到府」公益捐贈活動，今天將「創意家具設計及製作班」職訓學員手73件作木工家具贈送伯利恆社會福利基金會，為社會公益盡一份心力。

活動由雲嘉南分署長劉邦棟代表捐贈，伯利恆社會福利基金會代理執行長陳正霖受領並回贈感謝狀；陳正霖說，很感謝勞動部將職訓夥伴學習成果，分享給在伯利恆接受服務的孩子，剛好可以解決院內設備更換的問題，對基金會的幫助很大。

劉邦棟表示，分署「創意家具設計及製作」職訓班學員作品，利用胡桃木、山毛櫸與橡木等材質製作而成，不僅作工精細更採全榫接工法建製，每期作品都吸引許多目光，為使職訓效益能發揮至最大，自2018年發起「送愛到府」公益捐贈迄今，已累積捐贈473件家具給16家社福團體。

他指出，雲嘉南分署現正開辦失業者職前訓練及產訓合作班，課程包括水電、冷凍空調、室內設計、烘焙、堆高機操作等19個職類、超過400個訓練機會，歡迎15歲以上失(待)業者及轉業民眾踴躍報名，詳細課程內容可上雲嘉南分署官網 (https://yct168.wda.gov.tw)，或撥（06）6985945轉1121~1123洽詢。

勞動部雲嘉南分署長劉邦棟(左)捐贈73件家具，由伯利恆社會福利基金會代理執行長陳正霖代表受領並回贈感謝狀。圖／勞動力發展署雲嘉南分署提供
勞動部雲嘉南分署長劉邦棟(左)捐贈73件家具，由伯利恆社會福利基金會代理執行長陳正霖代表受領並回贈感謝狀。圖／勞動力發展署雲嘉南分署提供
勞動部雲嘉南分署發起「送愛到府」公益捐贈活動，已累積捐贈職訓學員473件家具給16家社福團體。圖／勞動力發展署雲嘉南分署提供
勞動部雲嘉南分署發起「送愛到府」公益捐贈活動，已累積捐贈職訓學員473件家具給16家社福團體。圖／勞動力發展署雲嘉南分署提供
雲嘉南分署長劉邦棟(中)與伯利恆社會福利基金會代理執行長陳正霖(中右)及幼童一同合影，自辦訓練科科長曾秋瑾(第三排右一)也參與本次「送愛到府」公益活動。圖／勞動力發展署雲嘉南分署提供
雲嘉南分署長劉邦棟(中)與伯利恆社會福利基金會代理執行長陳正霖(中右)及幼童一同合影，自辦訓練科科長曾秋瑾(第三排右一)也參與本次「送愛到府」公益活動。圖／勞動力發展署雲嘉南分署提供

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