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越南蚵仔混充國產搶市 蚵民要求建立標示機制

中央社 / 台南4日電

越南進口蚵仔（牡蠣）大舉侵台，混充台灣蚵仔搶攻市場，蚵民叫苦連天，要求政府出面解決，台南農業局也建議中央建立機制，標示區分國產和進口蚵仔，供消費者選擇。

台南市白河區蓮子多年前全盛產銷時，當時就有進口蓮子低價搶進，如今這種狀況出現在蚵仔市場，台南蚵民發現，去年12月至今年1月蚵仔收成期，盤商收購蚵仔意願大減，不少盤商收手。

南市區漁會接獲蚵民反映，區漁會今天表示，目前台灣蚵仔市場中，越南蚵仔佔9成，去年截至11月已進口1331公噸，進口蚵仔混充台灣蚵仔搶佔市場，不僅影響蚵民生計，也帶來食安問題。

區漁會統計，台南市外海浮棚式養蚵數量9000餘棚，年產量約4500公噸；每年10月開始放養，先自嘉義購入中蚵養殖至12月到隔年1月即可收成，以供應農曆春節前民生需求。

區漁會要求政府落實蚵仔進口管制，明確標示產地，加強邊境檢測及輸入食品查驗，嚴格控管，且研議產地標示方法，讓消費者知道蚵仔來源，避免進口蚵仔混充國產。另破除價格壟斷機制，協助收購蚵仔，改變現有蚵仔產業模式。

台南市政府農業局長李建裕告訴中央社記者，台南蚵民多在安南、安平及南區沿海放養蚵仔，每年產值新台幣4億至5億元；市面國產蚵仔每斤（0.6公斤）160元至180元，但越南蚵仔每斤僅120元，價格較便宜，且易混充國產蚵仔，提高利潤。

李建裕表示，越南蚵仔應是去年開始搶食台灣市場，農業局未統計越南蚵仔市佔比例，但盤商收購國產蚵仔的意願確實降低，政府應建立機制，清楚標示，保障台灣養蚵產業。

台南 越南

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