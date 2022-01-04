台南菜農助腦麻 用台幣下架「酵素蔬菜大哥」愛心青蔬

台南市東區崇德市場「酵素蔬菜大哥」蔡良瑞每天有賣不完的蔡，經電台資深製作、主持人張莉蓁媒合，捐菜給腦麻協會，由腦麻兒義賣，除讓腦麻兒和社區群眾有互動的機會，可能被丟棄的蔬菜變成現金並用在資助腦麻兒身上。

阿來哥蔡良瑞是菜農並自售，每天清晨4點將前一天晚上採摘、洗淨的菜扛上貨車，載往崇德市場販售。他的菜又胖又肥，因為是用酵素種出來的，一把20元的蔬菜比別家大把，遇到熟人總說「拿回去吃」。菜攤上20多種蔬菜都是他自己種的，因菜多，每天都會有許多賣不完的菜，因此他常送菜給需要的機構，卻發現有些機構資源豐富，無法善用蔬菜。

去年底電台主持人張莉蓁，看著每天剩餘的蔬菜覺得可惜，心想媒合機構長期捐菜的念頭，在社工督導謝蓮燕的推薦下，張莉蓁向腦麻協會理事長林玉琴提出「捐菜、賣菜」的想法，由阿來哥捐菜、腦麻兒義賣。兩人一拍即合，腦麻協會志工去年12月15日進行「捐菜」的計畫，並且打算長期持續做下去。

身為張莉蓁閨密好友的市議員王家貞獲悉此事後，也站出來相挺，今天中午邀請張莉蓁及腦麻協會人員齊聚阿來哥的攤位前說明此善舉，並獲得市場管理處長陳豪吉的全力支持。眾人呼籲台南鄉親共襄盛舉，以實際行動用新台幣下架阿來哥優質的青蔬，把大家滿滿的愛推廣到台南市每個角落，讓需要幫助的市民朋友得到最實質的協助。

王家貞說，台東有長年行善無私奉獻展現人性光輝的賣菜阿嬤陳樹菊，台南也有一位長期深耕崇德菜市場自種、自賣並送愛心的「善行家阿來哥」。她稱許阿來哥長期以來默默舉善，展現了大愛精神的行動力，「在這喧囂擾攘紛紜雜沓的環境裡，但凡我們秉持著用一雙美麗善良的眼睛看世界，總會看到美好感人的故事在我們的周遭隨時發生著，因此我們以有溫度的同理心去理解、感恩周遭的人事物，讓我們的生活環境有愛且和諧。」