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怕健保卡成傳染媒介？雲嘉南試辦虛擬健保卡名單在這裡

聯合報 / 記者修瑞瑩／台南即時報導
民眾下載「全民健保行動快易通APP」就能取得虛擬健保卡QR Code。圖／取自APP
民眾下載「全民健保行動快易通APP」就能取得虛擬健保卡QR Code。圖／取自APP

到醫療院所看病時，會擔心健保卡成為傳播疫情的媒介嗎？健保署在疫情期間推出虛擬健保卡，民眾只要出示手機裡的QR Code，就能取代健保卡，目前雲嘉南地區已有多家醫療院所加入試辦（如圖），成大醫院每周一到周五下午還有健保署人員駐點協助民眾下載，相當方便。

健保署表示，虛擬健保卡的好處相當多，除了可以避免因為接觸卡片而傳染疫情之外，如果忘記帶健保卡，也不必再押款，直接出示手機就好，同時如果卡片破損或讀卡機故障，也不受影響。此外，疫情期間推出「遠距醫療」、「居家醫療」、「視訊診療」，使用虛擬健保卡也相當方便。

成大醫院皮膚部表示，從去年底起就與健保署合作試辦計畫，民眾下載「全民健保行動快易通APP」取得虛擬健保卡QR Code，就醫時只要出示手機掃描，醫師就可進入健保醫療資訊雲端查詢系統，掌握民眾就醫情形及完成醫療評估與治療，同時避免重複用藥或檢查。

皮膚部何英右醫師表示，民眾使用「虛擬健保卡」，可有效降低因實體卡毀損、讀卡機故障、照片辨識困難、卡片讀寫速度慢等因素而對就醫程序所造成的影響。

實際使用的高小姐表示，手機取得虛擬健保卡QR Code，看診時只要出示手機畫面，就醫流程相當便利又快速。

為方便民眾快速下載開通使用虛擬健保卡，健保署南區業務組在周一至周五下午，貼心安排人員駐點協助民眾下載健保行動快易通APP，快速取得虛擬健保卡QR Code。目前成大醫院在視訊門診、居家醫療及一般門診，均已有實際使用虛擬健保卡之個案。

另年長者或沒有手機的民眾、幼童，則可先將健保卡註冊後綁定家人的手機（健保卡註冊網址https://tinyurl.com/4n8k68k8），再申請虛擬健保卡。若為多人照顧長者，亦可透過授權使用機制授權給其他家屬或陪病者，協助就醫時出示虛擬健保卡。

雲嘉南地區加入虛擬健保卡的醫療院所名單。圖／取自健保APP
雲嘉南地區加入虛擬健保卡的醫療院所名單。圖／取自健保APP
雲嘉南地區加入虛擬健保卡的醫療院所名單。圖／取自健保APP
雲嘉南地區加入虛擬健保卡的醫療院所名單。圖／取自健保APP
雲嘉南地區加入虛擬健保卡的醫療院所名單。圖／取自健保APP
雲嘉南地區加入虛擬健保卡的醫療院所名單。圖／取自健保APP
雲嘉南地區加入虛擬健保卡的醫療院所名單。圖／取自健保APP
雲嘉南地區加入虛擬健保卡的醫療院所名單。圖／取自健保APP

健保卡 成大醫院 疫情

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