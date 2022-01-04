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雲嘉南分署辦「送愛到府」 職訓木工家具贈慢飛天使

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
雲嘉南分署辦「送愛到府」、職訓木工家具贈慢飛天使。圖／雲嘉南分署提供
雲嘉南分署辦「送愛到府」、職訓木工家具贈慢飛天使。圖／雲嘉南分署提供

勞動力發展署雲嘉南分署今天舉辦「送愛到府」公益捐贈，將73件「創意家具設計及製作班」職訓學員手作木工家具贈送「伯利恆社會福利基金會」；分署長劉邦棟代表捐贈。伯利恆基金會代理執行長陳正霖代表接受並回贈感謝狀。

陳正霖說，很感謝勞動部將職訓夥伴學習的成果，分享給在伯利恆接受服務的孩子，剛好可以解決院內設備更換的問題，對基金會的幫助很大，「希望這份善的暖意可以延續、在雲嘉南串起愛的循環」。

劉邦棟表示，創意家具設計及製作職訓班學員利用胡桃木、山毛櫸與橡木等材質製作家具，不僅作工精細更採全榫接工法建製，作品吸引許多目光，為使職訓效益能發揮至最大，107年發起「送愛到府」公益捐贈，已累積捐贈473件家具給16家社福團體，不僅公益行善更幫助弱勢。

劉邦棟說，分署辦理職業訓練不只是提升學員專業技能，更促發感恩回饋的正向能量，職訓結合公益不僅能幫助弱勢，也讓學員展現技能，從中獲得信心與成就感，職訓學員以「取之社會、回饋社會」的精神投入公益活動相當有意義，分署也將持續辦理，希望幫助更多轄區社福團體，為社會公益盡一份心力。

雲嘉南分署正開辦失業者職前訓練及產訓合作班，課程包括水電、冷凍空調、室內設計、烘焙、堆高機操作等19個職類、超過400個訓練機會，歡迎15歲以上失業待業者及轉業民眾報名，詳細課程內容可上雲嘉南分署官網，或撥06-6985945轉1121~1123洽詢。

雲嘉南分署辦「送愛到府」、職訓木工家具贈慢飛天使。圖／雲嘉南分署提供
雲嘉南分署辦「送愛到府」、職訓木工家具贈慢飛天使。圖／雲嘉南分署提供
雲嘉南分署辦「送愛到府」、職訓木工家具贈慢飛天使。圖／雲嘉南分署提供
雲嘉南分署辦「送愛到府」、職訓木工家具贈慢飛天使。圖／雲嘉南分署提供

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