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台灣鹽博物館10日起閉館整修 最快2年後重新開放
台灣鹽博物館本月10日起將閉館整修，也是開幕17年來首度封館，整修工程估計將投入經費逾千萬元，工程分兩期進行，最快2年後重新開幕。
位於南市七股區的台灣鹽博物館，是目前國內唯一有關鹽產業的主題博物館，1994年由台鹽公司規畫興建，2005年1月開幕迄今已近17年，館內設備老舊，遊客時有怨言。
為保存珍貴文物及因應遊客需求，交通部觀光局雲嘉南濱海國家風景區管理處委託專業團隊辦理鹽博物館改造工程，確定自2022年1月10日起閉館整修。
雲管處長徐振能表示，台灣鹽博物館當初成立的目的是為了保存台灣數百年鹽業文化資產，由台鹽公司規劃籌建，原由台南縣政府管理，2010年縣市合併後移交給雲管處，雲管處接手後繼續委外經營開放參觀。
因開館至今，館內設備老舊，向來為遊客所詬病，為保存珍貴文物、提供舒適旅遊環境及符合新的法令規範，有重新規畫改造必要。
雲管處特別編列預算辦理台灣鹽博物館改造工程，包括鹽業文物典蔵、展覽規畫、室內裝修、景觀營造等，將由專業團隊重新規畫設計施工，據知，整修工程將分二期，將投入逾千萬元。
徐振能建議，閉館整修期間，遊客可改前往七股遊客中心參觀並索取相關旅遊資訊，而七股遊客中心建築本身就是熱門拍照打卡點，不規則戶外階梯造型是遊客最愛，鄰近七股鹽山，也是來七股必訪景點，更多旅遊資訊可上交通部觀光局雲嘉南濱海國家風景區管理處官網（https://swcoast-nsa.travel/）或「雲嘉南，好好玩!!!」粉絲專頁查詢。
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