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照過來！麥寮鄉長扮網紅直播主 行銷在地農產年貨
麥寮鄉公所今天舉辦「麥寮農漁GO好BUY」農產推廣直播，邀請鄉長蔡長昆擔任網紅直播主，與麥寮農民同台，使用在地農漁產品現場烹飪美味佳餚，像電視的美食節目一般，把麥寮優質農漁產品透過網路直播推廣出去，獲得不少回響和認購，在年關為麥寮農產打響第一炮。
蔡長昆表示，時下網路直播推銷產品正夯，公所為推廣麥寮優質農漁產品，也搭上網路直播列車，相信可吸引更多年齡層、更多元的民眾關注，尤其年關到，民眾購物需求高，透過直播行銷，為農民建立更完善的物流平台，帶動採購風潮。
麥寮鄉公所第一波邀請3位麥寮優秀青年，介紹自己產品。第一家登場的是「麥個麵子」，所生產的麵條拒絕使用基因改良產品、品質改良劑或防腐劑等添加物，推出最健康、自然的麵條。
「豐和日麗工作坊」創辦人是麥寮好媳婦，運用自家養殖的優質文蛤，開發出蛤蜊調理包系列。「美慧手作坊」則使用麥寮在地小麥，花生，製作出各式各樣麵包、花生糖等系列產品。
蔡長昆和麥寮在地青農巧扮大廚師，透過直播美食平台介紹各種農產，並凸顯麥寮在地特色，農經課長吳岳峯表示，透過直播平台，為麥寮青農建立與市場直接互動交流的新通路，讓青農安心打拚、民眾開心購物。
蔡長昆說，新年到，如果還在煩惱年貨不知該買什麼？歡迎1月5日晚上7點帶著家人、朋友及伴侶一起到鄉公所一樓做伙來看「麥寮農漁GO好BUY」直播，大家作伙年貨大採購，一次買個夠。活動詳細內容，可上臉書麥寮鄉公所農經課粉絲專頁查詢。
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