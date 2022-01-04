因應南科發展 台南市善化區開辦公辦夜間托育

因應南科發展及生活多元化，台南市政府已敲定在「善化區東關公共托育家園」開辦公辦夜間托育，收托時間為週一至週五晚間10時至隔天上午9時，以減輕家長負擔。

南科發展迅速，帶動周邊行政區起飛，善化區因受到南科高科技產業影響，使當地傳統農業聚落生活型態開始轉變趨於多元，市府決定在「善化區東關公共托育家園」開辦夜間托育因應。

台南市政府社會局今天發布新聞稿指出，「善化區東關公共托育家園」位於內政部移民署南區事務大隊台南市專勤隊及台南市第二服務站合署辦公廳舍1樓，夜間托育模式將由6名托育人員輪班照顧12名2足月至未滿2歲的嬰幼兒。

「善化區東關公共托育家園」收托時間為週一至週五晚上10時至隔天上午9時，每名受托嬰幼兒每月托育費用新台幣1萬5000元，並依家庭經濟狀況及家中兒童數每月補助4000元至1萬元，不僅減輕育兒負擔，也讓家長安心工作。

目前，「善化區東關公共托育家園」已進行招生報名作業，收托資格為民國111年1月27日（抽籤日）已滿2足月的嬰幼兒，報名截止日是1月25日下午5時（郵戳為憑），再抽出正取12名，其餘備取。