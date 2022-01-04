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台南開辦「全台首家公辦夜間公共托育」 服務夜班市民

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
台南開設「全台首家公辦夜間公共托育家園」，硬體設備已完成。圖／台南市社會局提供
台南開設「全台首家公辦夜間公共托育家園」，硬體設備已完成。圖／台南市社會局提供

台南市社會局在善化區成立「全台首家公辦夜間公共托育家園」，服務夜間工作的家庭送托，今天起受理招生報名。

善化區東關公托家園夜間照顧模式，是6名托育人員輪班照顧12名2足月至未滿2歲嬰幼兒，收托時間周一至週五晚上10點到隔天上午9點，每名受托幼童每月托育費用1萬5千元，依家庭經濟狀況及家中兒童數每月補助4千元至1萬元，「大大減輕家長育兒負擔，讓家長安心工作」。

社會局表示，「東關公共托育家園」位於善化移民署台南市專勤隊、第二服務站合署辦公廳舍1樓，善化因南科進駐，居民生活型態受影響，已不同過去傳統農業聚落，為因應有夜間托嬰需求的家庭，市府及區里人士努力找到這處合適場所建置。

收托資格今年1月27日(抽籤日)已滿2足月嬰幼兒，報名截止日1月25日下午5時止，報名方式採郵寄或電子郵件方式，地址台南市政府社會局婦兒少科：708004台南市安平區永華路2段6號7樓陳小姐收，電子郵件地址si29590614@mail.tainan.gov.tw

社會局表示，報名名單初審後1月27日公開抽籤，將抽出正取12名，其餘備取；名單當日公布社會局網站以昭公信。招生詳細規定與報名資訊在社會局網站「育兒資訊專區」查詢，網址 (可下載登記申請表報名)。相關問題電洽06-2991111分機5910陳小姐。

台南 托育

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