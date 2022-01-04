元旦起雲嘉南機車駕訓補助名額增1倍 考照不再塞車

公路總局為持續提升機車駕駛安全，今年擴大辦理普重機駕訓補助計畫，全國補助名額2萬名，雲嘉南縣市由去年1200名加倍至2400名，每人補助金額1300元，從元旦起到11月30日止，只要年滿18歲，報名參加機車駕訓班訓練課程 (16小時)後，結訓考取駕照就可申請。

交通部為提升駕駛人防衛駕駛、安全駕駛觀念，保障用路安全，2019年起推動機車駕駛訓練制度計畫，補助每人1300元，鼓勵民眾到駕訓班訓練取得駕照，去年全台防疫三級期間，年輕人為求學及打工需要，急著考機車駕照，上網卻搶不到考照名額。

嘉義區監理所所長黃萬益說，經統計雲嘉南區去年參加機車駕訓人數1577名，較109年1129名及108年327名成長，為服務民眾需求，已有9家駕訓班加入，包含雲林四湖鄉東泰駕訓班、古坑永慶駕訓班、嘉縣布袋鎮新十全駕訓班、水上鄉富邦駕訓班、台南永康區大灣駕訓班、成功駕訓班、仁德區大台南駕訓班、歸仁區中山駕訓班、長榮駕訓班均有開設機車駕駛訓練課程，陸續還有駕訓班籌設。

去年各家駕訓班導入汽機車混合車流術科教學，透過模擬實際道路駕駛情境，將危險感知及防禦駕駛觀念深入駕駛人騎乘習慣，有助於提升用路安全，根據交大研究報告顯示，經過機車駕訓相較未受訓者，違規風險可減32%，肇事風險減少20%，並且有效延長安全騎乘時間。