快訊

桃機傳增2清潔工確診 航廈將進行大清消

新北新莊偵查隊長酒駕遭攔 警分局長震怒拔牌記過撤職

元旦起雲嘉南機車駕訓補助名額增1倍 考照不再塞車

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
公路總局為持續提升機車駕駛安全，今年擴大辦理普重機駕訓補助計畫，全國補助名額2萬名，雲嘉南縣市由去年1200名加倍至2400名，每人補助金額1300元，圖為考照情形。圖／嘉義區監理所提供
公路總局為持續提升機車駕駛安全，今年擴大辦理普重機駕訓補助計畫，全國補助名額2萬名，雲嘉南縣市由去年1200名加倍至2400名，每人補助金額1300元，圖為考照情形。圖／嘉義區監理所提供

公路總局為持續提升機車駕駛安全，今年擴大辦理普重機駕訓補助計畫，全國補助名額2萬名，雲嘉南縣市由去年1200名加倍至2400名，每人補助金額1300元，從元旦起到11月30日止，只要年滿18歲，報名參加機車駕訓班訓練課程 (16小時)後，結訓考取駕照就可申請。

交通部為提升駕駛人防衛駕駛、安全駕駛觀念，保障用路安全，2019年起推動機車駕駛訓練制度計畫，補助每人1300元，鼓勵民眾到駕訓班訓練取得駕照，去年全台防疫三級期間，年輕人為求學及打工需要，急著考機車駕照，上網卻搶不到考照名額。

嘉義區監理所所長黃萬益說，經統計雲嘉南區去年參加機車駕訓人數1577名，較109年1129名及108年327名成長，為服務民眾需求，已有9家駕訓班加入，包含雲林四湖鄉東泰駕訓班、古坑永慶駕訓班、嘉縣布袋鎮新十全駕訓班、水上鄉富邦駕訓班、台南永康區大灣駕訓班、成功駕訓班、仁德區大台南駕訓班、歸仁區中山駕訓班、長榮駕訓班均有開設機車駕駛訓練課程，陸續還有駕訓班籌設。

去年各家駕訓班導入汽機車混合車流術科教學，透過模擬實際道路駕駛情境，將危險感知及防禦駕駛觀念深入駕駛人騎乘習慣，有助於提升用路安全，根據交大研究報告顯示，經過機車駕訓相較未受訓者，違規風險可減32%，肇事風險減少20%，並且有效延長安全騎乘時間。

為鼓勵民眾參加機車駕訓，監理所今年持續與宏佳騰機車公司、光陽機車公司合作，結合機車駕訓制度辦理購車優惠活動，邀請縣市政府挹注補助經費，相關資訊可到嘉義監理所網頁機車駕訓補助專區查詢。

公路總局為持續提升機車駕駛安全，今年擴大辦理普重機駕訓補助計畫，全國補助名額2萬名，雲嘉南縣市由去年1200名加倍至2400名，每人補助金額1300元，圖為考照情形。圖／嘉義區監理所提供
公路總局為持續提升機車駕駛安全，今年擴大辦理普重機駕訓補助計畫，全國補助名額2萬名，雲嘉南縣市由去年1200名加倍至2400名，每人補助金額1300元，圖為考照情形。圖／嘉義區監理所提供

駕訓班 駕照 台南

延伸閱讀

雲嘉南好好玩！ 瓦盤鹽田、水晶教堂 台南北門區6處觀光旅遊打卡新亮點

BMW車牌來了！嘉義區監理所23副小型車號牌下月標售

雲嘉南12℃低溫 養殖業抗寒大作戰

布袋好美船型屋開幕 釣魚摸蛤蜊3D彩繪好看好玩

相關新聞

元旦起雲嘉南機車駕訓補助名額增1倍 考照不再塞車

公路總局為持續提升機車駕駛安全，今年擴大辦理普重機駕訓補助計畫，全國補助名額2萬名，雲嘉南縣市由去年1200名加倍至24...

協勤治安辛勞付出 南警表揚績優志工

警察志工為協勤治安辛勞付出，台南市警四分局志工中隊昨晚在晶英酒店舉辦感恩餐會，各分隊用隊呼與口號揭開序幕，展現志工團隊的...

新營文化中心借書集點贈好禮 最大獎送電烤盤火鍋

虎年到來，台南市政府文化局新營文化中心圖書館明起至2月25日推「新春如意虎添藝」系列活動，除有三大主題書展，還有「借書集...

南市環保局「黑金大放送」有機培養土5倍換

台南市環保局新年大放送，1月8日上午將在東區藏金閣及23個清潔隊同步舉辦有機培養土「黑金大放送」，持一定數量寶特瓶、廢鐵...

改善汙染 雲林汰換102座燃重油鍋爐

改善工業汙染，雲林縣政府4年前起要求雲林科技工業區及斗六、元長、豐田工業區，汰換102座燃重油鍋爐，縣府環保局指出，燃重...

嘉義東石漁港碼頭改建 年底換新貌

往來台南東山、柳營、新營要道的東山區南102線田尾橋，因斷面不足常釀水患，台南市府改建雙跨型橋梁昨動工，加大斷面且拓寬路...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。