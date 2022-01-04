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新營文化中心借書集點贈好禮 最大獎送電烤盤火鍋

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
新營文化中心推虎年特製春聯研習，即日起受理報名。圖 ／新營文化中心提供
新營文化中心推虎年特製春聯研習，即日起受理報名。圖 ／新營文化中心提供

虎年到來，台南市政府文化局新營文化中心圖書館明起至2月25日推「新春如意虎添藝」系列活動，除有三大主題書展，還有「借書集點贈好禮」，民眾借書有機會把最大獎多功能電烤盤火鍋帶回家。

文化局民治文化中心管理科長楊馥菱進一步說明說，上述三大主題書展，包括《吼~不要再當虎爸虎媽了!》、《快樂做自己》、《懂吃懂吃》，「借書集點贈好禮」，2月25日前，每借閱館內5本書籍或雜誌(不含DVD)，即可累積1點，集滿50點可兌換抽獎1次，有機會抽中「虎牌多功能電烤盤火鍋」、「星巴克石虎馬克杯」及「變身巧虎連帽浴巾」等大獎；點數還可兌換老虎掛鉤、巧虎貼紙、萌虎掛曆彩繪材料包等虎年應景贈品，數量有限，送完為止。

楊馥菱表示，1月16日上午9點舉辦的「羊毛氈春聯工作坊」限額20位，參加者酌收材料費200元，採事先線上報名，將由「Wu.O 羊毛氈進行室」講師教大家製作獨一無二的春聯，詳細活動內容可上查詢，或電洽（06）6321047轉3617顏小姐。

新營文化中心推出借書集點贈好禮，準備豐富獎品， 最大獎送電烤盤火鍋他。圖 ／新營文化中心提供
新營文化中心推出借書集點贈好禮，準備豐富獎品， 最大獎送電烤盤火鍋他。圖 ／新營文化中心提供

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