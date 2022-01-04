聽新聞
test
0:00 / 0:00
新營文化中心借書集點贈好禮 最大獎送電烤盤火鍋
虎年到來，台南市政府文化局新營文化中心圖書館明起至2月25日推「新春如意虎添藝」系列活動，除有三大主題書展，還有「借書集點贈好禮」，民眾借書有機會把最大獎多功能電烤盤火鍋帶回家。
文化局民治文化中心管理科長楊馥菱進一步說明說，上述三大主題書展，包括《吼~不要再當虎爸虎媽了!》、《快樂做自己》、《懂吃懂吃》，「借書集點贈好禮」，2月25日前，每借閱館內5本書籍或雜誌(不含DVD)，即可累積1點，集滿50點可兌換抽獎1次，有機會抽中「虎牌多功能電烤盤火鍋」、「星巴克石虎馬克杯」及「變身巧虎連帽浴巾」等大獎；點數還可兌換老虎掛鉤、巧虎貼紙、萌虎掛曆彩繪材料包等虎年應景贈品，數量有限，送完為止。
楊馥菱表示，1月16日上午9點舉辦的「羊毛氈春聯工作坊」限額20位，參加者酌收材料費200元，採事先線上報名，將由「Wu.O 羊毛氈進行室」講師教大家製作獨一無二的春聯，詳細活動內容可上查詢，或電洽（06）6321047轉3617顏小姐。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言