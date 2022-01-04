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南市環保局「黑金大放送」有機培養土5倍換

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市環保局新年大放送，指定資源回收物可換2公斤培養土，1月8日5倍換。圖／南市環保局提供
台南市環保局新年大放送，指定資源回收物可換2公斤培養土，1月8日5倍換。圖／南市環保局提供

台南市環保局新年大放送，1月8日上午將在東區藏金閣及23個清潔隊同步舉辦有機培養土「黑金大放送」，持一定數量寶特瓶、廢鐵罐等指定資源回收物，原本可換2公斤培養土，當天一律5倍換。機關學校、非營利單位、農友等需大量培養土，環保局以專案辦理，歡迎大家以行動支持資源循環再利用。

南市環保局的有機培養土，原料為清潔隊收運的廚餘，傳統需60天才能完成的廚餘堆肥，每年產約200公噸，常供不應求。去年4月廚餘高速發酵廠啟用，廚餘堆肥10天即可完成，產能大幅提升，一年產出720公噸，環保局歡喜與大眾分享此一成果。

環保局歷年來辦理大型黑金大放送活動，總會吸引廣大民眾支持，本周六1月8日活動自上午9點30分至11點止，民眾只要在11點前抵達皆可參加並領到兌換券，當場兌換。若現場培養土不足或當日無法全數載回，都可持兌換券於23個區隊指定時日或於藏金閣營業日時前往領取，最晚請2月12日前領取完畢。

局長謝世傑說，南市環保局廚餘有機培養土甚獲好評，2020年有名在善化區栽種草莓的農友，抱著辜且一試的態度，買了些培養土，效果出奇的好，草莓收成多了1次，去年10月一口氣買了100包。

台南市農民、非營利團隊、機關學校等需要大量、散裝的培養土，可以函文環保局提出申請，通過後即可自至指定地點載運。資源回收兌換有機培養土相關資訊、23個清潔區隊位置，請參考網站

廚餘 台南

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