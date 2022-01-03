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家扶壽星媽媽沉香園慶生 董座精心安排她們畢生難忘

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林即時報導
雲林縣虎尾鎮澄霖沉香園內有極美的歐系和日系風景祕境，令人流連忘返。記者蔡維斌／攝影
雲林縣虎尾鎮澄霖沉香園內有極美的歐系和日系風景祕境，令人流連忘返。記者蔡維斌／攝影

國內最大的雲林「澄霖」沉香園區，今天由董事長陳品宏親自為20位雲林家扶媽媽慶生，不僅發送生日禮金，並導覽沉香樹林，說明沉香自然農法培育過程，展示典藏的稀珍沉香，讓家扶媽媽大開眼界，壽星媽媽說，活了這把年紀第一次暢遊沉香園，度過一生中最馨香的生日。

位於雲林縣虎尾鎮的「澄霖」沈香園區，占地廣達約6公頃，原本是雲林最大的沉香林園，經20年培育開發，如今園內擁有一座仿日的台版「兼六園」以及超美的落雨松祕境，漫步小橋流水，散發濃濃沉香味，令人心曠神怡。

澄霖董座陳品宏感念家扶媽媽平日辛勞持家，在過年前特地安排這場別開生面的馨香慶生會，享受高規格款待，用餐、生日蛋糕還發送慶生禮金及沉香控油皂、淨白香氛皂、沉香精油等禮物，備極尊寵，令壽星媽媽揪感心。

陳品宏親自導覽並展示個人典藏的許多稀珍沉香和藝品，令人驚艷，並引導造訪沉香樹林，解說沈香的由來，他說，1萬公斤沉香木僅能提煉出1公斤珍貴沉香純油，調製加入薰衣草等精油複方，透過嗅聞或塗抹達到身心放鬆、安神舒心，具助眠、淨化空氣等功能。

陳品宏說，沉香樹結香必須經歷雷擊、風折、蟲蝕等各種自然傷害，常見的人工造香方法有，鑿洞法、砍傷法、人工接菌法，約半年至3年就能結出沉香，他所種的沉香樹均以無毒自然農法培育更加友善環境。

最令家扶媽媽耳目一新的是園區內的台版「兼六園」，花木景緻，小橋流水，松木池畔綠鴨悠游，漫步其間，宛若置身東洋國境，疫情期間仍可享受偽出國之美，悠閒步履梭花道小徑，一抬頭，美不勝收的落雨松祕境，又是一個世外桃園呈現眼前，彷彿從日本一個跨步走進歐洲，充滿驚喜和美麗。

陳品宏說，任何一個角落取景都可成為風景明信片，落雨松林更票選國內3大網拍打卡熱點之一。20位壽星媽媽像是隨著劉姥姥遊大觀園，不時驚呼眼前美景。雲林家扶中心主任廖志文感謝家扶委員李美惠的引薦，以及澄霖的巧思安排，讓家扶媽媽能在美麗的沉香園中，度過人生最舒心的一次生日。

澄霖董事長陳品宏也歡迎大家春節來走春遊園欣賞美景，入園免費。

澄霖董事長陳品宏精心安排家扶壽星媽媽一個充滿馨香又美麗的慶生會，令大家畢生難忘。記者蔡維斌／攝影
澄霖董事長陳品宏精心安排家扶壽星媽媽一個充滿馨香又美麗的慶生會，令大家畢生難忘。記者蔡維斌／攝影
雲林縣虎尾鎮澄霖沉香園內有極美的歐系和日系風景祕境，令人流連忘返。記者蔡維斌／攝影
雲林縣虎尾鎮澄霖沉香園內有極美的歐系和日系風景祕境，令人流連忘返。記者蔡維斌／攝影
澄霖董事長陳品宏親自為家扶壽星媽媽講解沉香樹的培育與提煉製作過程。記者蔡維斌／攝影
澄霖董事長陳品宏親自為家扶壽星媽媽講解沉香樹的培育與提煉製作過程。記者蔡維斌／攝影
家扶媽媽好奇忍不住觸摸嗅聞沉香樹的芳香，度過一個人生中最馨香的生日。記者蔡維斌／攝影
家扶媽媽好奇忍不住觸摸嗅聞沉香樹的芳香，度過一個人生中最馨香的生日。記者蔡維斌／攝影
雲林縣虎尾鎮澄霖沉香園內，更有仿日本的台版「兼六園」，景觀秀麗，令人流連忘返。記者蔡維斌／攝影
雲林縣虎尾鎮澄霖沉香園內，更有仿日本的台版「兼六園」，景觀秀麗，令人流連忘返。記者蔡維斌／攝影
澄霖董事長陳品宏不僅精心安排家扶壽星媽媽一個馨香美麗的慶生會，還發送生日禮金，讓家扶媽媽揪感心。記者蔡維斌／攝影
澄霖董事長陳品宏不僅精心安排家扶壽星媽媽一個馨香美麗的慶生會，還發送生日禮金，讓家扶媽媽揪感心。記者蔡維斌／攝影
澄霖董事長陳品宏親自為家扶壽星媽媽講解自然農法培育沉香樹的過程。記者蔡維斌／攝影
澄霖董事長陳品宏親自為家扶壽星媽媽講解自然農法培育沉香樹的過程。記者蔡維斌／攝影
家扶媽媽好奇忍不住觸摸嗅聞沉香樹的芳香，度過一個人生中最馨香的生日。記者蔡維斌／攝影
家扶媽媽好奇忍不住觸摸嗅聞沉香樹的芳香，度過一個人生中最馨香的生日。記者蔡維斌／攝影

雲林 自然農法

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