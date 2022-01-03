家扶壽星媽媽沉香園慶生 董座精心安排她們畢生難忘

國內最大的雲林「澄霖」沉香園區，今天由董事長陳品宏親自為20位雲林家扶媽媽慶生，不僅發送生日禮金，並導覽沉香樹林，說明沉香自然農法培育過程，展示典藏的稀珍沉香，讓家扶媽媽大開眼界，壽星媽媽說，活了這把年紀第一次暢遊沉香園，度過一生中最馨香的生日。

位於雲林縣虎尾鎮的「澄霖」沈香園區，占地廣達約6公頃，原本是雲林最大的沉香林園，經20年培育開發，如今園內擁有一座仿日的台版「兼六園」以及超美的落雨松祕境，漫步小橋流水，散發濃濃沉香味，令人心曠神怡。

澄霖董座陳品宏感念家扶媽媽平日辛勞持家，在過年前特地安排這場別開生面的馨香慶生會，享受高規格款待，用餐、生日蛋糕還發送慶生禮金及沉香控油皂、淨白香氛皂、沉香精油等禮物，備極尊寵，令壽星媽媽揪感心。

陳品宏親自導覽並展示個人典藏的許多稀珍沉香和藝品，令人驚艷，並引導造訪沉香樹林，解說沈香的由來，他說，1萬公斤沉香木僅能提煉出1公斤珍貴沉香純油，調製加入薰衣草等精油複方，透過嗅聞或塗抹達到身心放鬆、安神舒心，具助眠、淨化空氣等功能。

陳品宏說，沉香樹結香必須經歷雷擊、風折、蟲蝕等各種自然傷害，常見的人工造香方法有，鑿洞法、砍傷法、人工接菌法，約半年至3年就能結出沉香，他所種的沉香樹均以無毒自然農法培育更加友善環境。

最令家扶媽媽耳目一新的是園區內的台版「兼六園」，花木景緻，小橋流水，松木池畔綠鴨悠游，漫步其間，宛若置身東洋國境，疫情期間仍可享受偽出國之美，悠閒步履梭花道小徑，一抬頭，美不勝收的落雨松祕境，又是一個世外桃園呈現眼前，彷彿從日本一個跨步走進歐洲，充滿驚喜和美麗。

陳品宏說，任何一個角落取景都可成為風景明信片，落雨松林更票選國內3大網拍打卡熱點之一。20位壽星媽媽像是隨著劉姥姥遊大觀園，不時驚呼眼前美景。雲林家扶中心主任廖志文感謝家扶委員李美惠的引薦，以及澄霖的巧思安排，讓家扶媽媽能在美麗的沉香園中，度過人生最舒心的一次生日。