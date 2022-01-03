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元旦連假台南廟會活動鬧整夜 祭出罰單最高罰10萬

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
元旦連假台南廟宇活動吵過頭，遭環保局開單告發。圖／南市環保局提供
元旦連假台南廟宇活動吵過頭，遭環保局開單告發。圖／南市環保局提供

台南市南廠水門宮金籙謝恩祈安建醮及勝安宮三年一科香巡，元旦起分別在南區及北區繞境，其中水門宮繞境活動直至2日凌晨3時，環保局均全程督導及蒐證側錄，共接獲33件陳情，反映噪音及汙染。其中水門宮違反噪音管制法被開單告發，最高可罰3萬元，勝安宮則違反空汙法最高可罰10萬元。

環保局表示，元旦假期裡一連3晚，在禁止施放煙火時段的夜間10 時前後，於黃金海岸、觀夕平台及林默娘公園等處執行施專案宣導及稽查，3天來稽查人員總共勸導92次。

環保局表示，為推動廟會優質化，廟宇辦活動前，均先溝通及宣導，活動中也即時勸導與蒐證、違規裁罰等原則行事，多數廟方對於環保局的宣導及勸導都能接受，但仍有部分交陪境及私壇未能配合。

環保局表示，稽查人員不僅在現場側錄蒐證，也會即時勸導改善，但仍發生廟宇未能配合的情形，包括海安路路段施放七彩煙霧、煙火，濃煙彌漫，空汙嚴重，環保局也立即依「廟會活動燃放鞭炮違反環保法規裁罰原則」於非管制時段按空氣汙染防制法第32條規定開罰；至於逾管制時段的夜間煙火噪音也依噪音管制法規定開罰，後續將依側錄蒐證情形研判嚴重影響程度，最高可罰10萬元罰鍰。

噪音 元旦 台南

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