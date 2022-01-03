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全台唯一！長庚台塑合贈2綠能醫療專車 6月交車上路

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
長庚醫療財團法人、台塑汽車貨運及台塑汽車公司，合贈逾2千費元，打造兩輛全國唯二綠能「樂齡醫療、婦女保健專車」，縣府委託台南總盈汽車公司量身定制打造，上午縣長翁章梁與衛生局長趙紋華等前往總盈公司視察打造進度。圖／嘉縣府提供
長庚醫療財團法人、台塑汽車貨運及台塑汽車公司，合贈逾2千費元，打造兩輛全國唯二綠能「樂齡醫療、婦女保健專車」，縣府委託台南總盈汽車公司量身定制打造，上午縣長翁章梁與衛生局長趙紋華等前往總盈公司視察打造進度。圖／嘉縣府提供

嘉義縣行動醫療服務將邁入20年，長庚醫療財團法人、台塑汽車貨運及台塑汽車公司，合贈逾2千費元，打造兩輛全國唯二綠能「樂齡醫療、婦女保健專車」，縣府招標委託台南總盈汽車公司打造，預定6月完成交車上路。

上午縣長翁章梁衛生局長趙紋華、台塑汽車公司副總經理鄭有智，前往總盈汽車公司視察打造進度；這兩輛全新行動醫療車車體全新遊覽車底盤，汽油動力，車上醫療設備靠儲能系統供電，可供應一整天，上路後雙能量X光骨質密度儀器將結合骨鬆AI人工智慧輔助判讀，提供精準醫療服務。

嘉縣人口老化，公共交通及醫療資源分配不均，造成長者、弱勢與偏遠地區民眾醫療照護不便，91年行動醫療服務近20年，醫療車及乳攝車服役達18年、11年，車齡老舊，獲長庚醫療補助2574萬元，台塑汽車公司捐贈巴士底盤一部及儲能系統兩套，汰換老舊醫療專車。

翁章梁感謝長庚醫療及台塑企業捐贈，未來這2輛將是全國首例功能最多及具人工智慧「綠能」醫療專車，持續以行動醫療，更優質醫療、健檢服務送到村里。

趙紋華說，車輛預定今年中完工，婦女保健車採用更先進乳房攝影設備，讓受檢者舒適，有全新一代數位偵測板影像品質，讓醫師更正確判讀影像及加速對病變、乳癌診治；檢查空間設計更大、更隱密、更舒適，另配備無障礙輪椅升降系統。

長庚醫療財團法人、台塑汽車貨運及台塑汽車公司，合贈逾2千費元，打造兩輛全國唯二綠能「樂齡醫療、婦女保健專車」，縣府委託台南總盈汽車公司打造，上午縣長翁章梁與衛生局長趙紋華等前往總盈公司視察打造進度。圖／嘉縣府提供
長庚醫療財團法人、台塑汽車貨運及台塑汽車公司，合贈逾2千費元，打造兩輛全國唯二綠能「樂齡醫療、婦女保健專車」，縣府委託台南總盈汽車公司打造，上午縣長翁章梁與衛生局長趙紋華等前往總盈公司視察打造進度。圖／嘉縣府提供
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長庚醫療財團法人、台塑汽車貨運及台塑汽車公司，合贈逾2千費元，打造兩輛全國唯二綠能「樂齡醫療、婦女保健專車」，縣府委託台南總盈汽車公司打造，上午縣長翁章梁與衛生局長趙紋華等前往總盈公司視察打造進度。圖／嘉縣府提供
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長庚醫療財團法人、台塑汽車貨運及台塑汽車公司，合贈逾2千費元，打造兩輛全國唯二綠能「樂齡醫療、婦女保健專車」，縣府委託台南總盈汽車公司打造，上午縣長翁章梁與衛生局長趙紋華等前往總盈公司視察打造進度。圖／嘉縣府提供

長庚 翁章梁 衛生局

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