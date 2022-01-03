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東石漁港逾億元整修工程開工 改造大船入港中央景觀台

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
東石漁港改造中央景觀台是工程特色，舊景觀台全部拆除，新景觀台保有原「大船入港」風格，創造更多遮陽空間，設置二樓景觀台，夜間有唯美燈光效果照明。圖／嘉縣府提供
東石漁港改造中央景觀台是工程特色，舊景觀台全部拆除，新景觀台保有原「大船入港」風格，創造更多遮陽空間，設置二樓景觀台，夜間有唯美燈光效果照明。圖／嘉縣府提供

建港36年的嘉義縣沿海東石鄉漁港，受地層下陷、碼頭結構老舊影響，逢漲潮海水滲漏路面，縣府去年獲中央補助加自籌共計1億7500萬元整修，上午舉行開工動土典禮　工期360天，預計今年底完工，改善漁民作業環境，解決海水滲漏問題，提供良好港區安全及清潔，打造全新中央景觀台。

縣長翁章梁、漁業署副署長王正芳、東石鄉長林佳瑩、縣議員姜梅紅、黃嫈珺、黃鉦凱等參加動土典禮，翁章梁說，工程將辦理環港道路、港區道路及排水、停車場綠美化建置、中央觀景台、商店街前鋪面等改善工作。

縣府向中央爭取水環境計畫，去年8月獲經濟部核定工程費1億7500萬元，漁業署補助9成、縣府自籌1成，改造中央景觀台是工程特色，舊景觀台結構危險全部拆除，新景觀台保有原「大船入港」風格，創造更多遮陽空間，設置二樓景觀台，讓等待搭船到外傘頂洲乘客、遊客，可在觀景台遠眺休憩，夜間有唯美燈光效果照明。

東石漁港1986年建港，2008年完成漁人碼頭，港區內有漁人碼頭、常鱻廊道商店街、外傘頂洲乘船處、拍賣魚市場、漁業作業等，發展多元觀光漁港，也是端節龍舟競賽、剝蚵競賽、海之夏、街頭藝人展演等場域，縣府與漁人碼頭經營廠商解約，去年收回經營管理。

漁業科說，東石漁人碼頭每年遊客50萬人次，漁港約250艘漁船筏，是縣內最重要漁獲集散地，另有9艘兼營娛樂漁筏，每年提供約15萬人次乘船到外傘頂洲遊玩。

東石漁港改造中央景觀台是工程特色，舊景觀台全部拆除，新景觀台保有原「大船入港」風格，創造更多遮陽空間，設置二樓景觀台，夜間有唯美燈光效果照明。圖／嘉縣府提供
東石漁港改造中央景觀台是工程特色，舊景觀台全部拆除，新景觀台保有原「大船入港」風格，創造更多遮陽空間，設置二樓景觀台，夜間有唯美燈光效果照明。圖／嘉縣府提供
東石漁港改造中央景觀台是工程特色，舊景觀台全部拆除，新景觀台保有原「大船入港」風格，創造更多遮陽空間，設置二樓景觀台，夜間有唯美燈光效果照明。圖／嘉縣府提供
東石漁港改造中央景觀台是工程特色，舊景觀台全部拆除，新景觀台保有原「大船入港」風格，創造更多遮陽空間，設置二樓景觀台，夜間有唯美燈光效果照明。圖／嘉縣府提供
東石漁港改造中央景觀台是工程特色，舊景觀台全部拆除，新景觀台保有原「大船入港」風格，創造更多遮陽空間，設置二樓景觀台，夜間有唯美燈光效果照明。圖／嘉縣府提供
東石漁港改造中央景觀台是工程特色，舊景觀台全部拆除，新景觀台保有原「大船入港」風格，創造更多遮陽空間，設置二樓景觀台，夜間有唯美燈光效果照明。圖／嘉縣府提供
建港36年的嘉義縣沿海東石鄉漁港，受地層下陷、碼頭結構老舊影響，逢漲潮海水滲漏路面，縣府去年獲中央補助加自籌共計1億7500萬元整修，上午舉行開工動土典禮。記者魯永明／攝影
建港36年的嘉義縣沿海東石鄉漁港，受地層下陷、碼頭結構老舊影響，逢漲潮海水滲漏路面，縣府去年獲中央補助加自籌共計1億7500萬元整修，上午舉行開工動土典禮。記者魯永明／攝影
建港36年的嘉義縣沿海東石鄉漁港，受地層下陷、碼頭結構老舊影響，逢漲潮海水滲漏路面，縣府去年獲中央補助加自籌共計1億7500萬元整修，上午舉行開工動土典禮。記者魯永明／攝影
建港36年的嘉義縣沿海東石鄉漁港，受地層下陷、碼頭結構老舊影響，逢漲潮海水滲漏路面，縣府去年獲中央補助加自籌共計1億7500萬元整修，上午舉行開工動土典禮。記者魯永明／攝影

漁人碼頭 東石 外傘頂洲

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