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澎湖怪病元凶找到了！醫界與學界聯手發現病源是「牠」

春節防疫旅館滿房 雲林加強查察防疫堵破口

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林即時報導
因應農曆春節返國潮，雲林縣防疫旅館目前已無空房。本報資料照
因應農曆春節返國潮，雲林縣防疫旅館目前已無空房。本報資料照

因應農曆春節返國潮，雲林縣3家防疫旅館，共提供235間房間數，依中央流行疫情指揮中心春節檢疫方案，房間均已預約一空，為防堵任何破口，衛生局今天表示加強每日旅館防疫工作稽查，另持續宣導民眾接種追加劑（第3劑），提升保護力。

衛生局表示，春節檢疫方案依照中央指示執行，衛生局也加強防疫旅館工作人員訓練，並派員「定時稽查、不定時抽查」旅館防疫工作，包括檢查穿脫防護衣、環境清潔等，防堵防疫出現任何缺口。

衛生局指出，防疫旅館工作人員除需著重清房時的服裝穿著，遵循清房動線工作，房內垃圾也需依感染性廢棄物作法清理；若住宿者為陽性確診個案，中央指示需隔24小時才能入房清理，雲林縣則拉長日期，靜置滿3天才會派員清房。

據統計，雲林縣COVID-19疫苗全人口第1劑施打率76.56％，第2劑因部分人口可能受第1劑副作用或生病、其他原因等決定不打，第2劑施打率65％；衛生局表示，接種第2劑滿5個月者，可自行撥打電話向縣內106家合約醫療院所預約施打。

衛生局說，民眾可在中央流行疫情指揮中心網站「疫苗地圖」，或雲林縣衛生局官網查詢到各院所聯絡方式，可先詢問疫苗種類後再預約前往接種。

衛生局 雲林

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