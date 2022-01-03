王美花對嘉義辦設計展打95分 這4個展將延長
嘉義市政府主辦台灣設計展昨天落幕，吸引估計200萬人次，不少網友喊「展期10天太短」，市府文化局指出，市立美術館的「現域」展、嘉市城隍廟及九華山地藏庵「城美館」展都會展到農曆年後；製材所的2個展會到年底、戶外裝置藝術更常態設置，讓民眾繼續欣賞。
經濟部長王美花昨出席嘉市立博物館辦的「設計之夜」，說「要給台灣設計展在嘉義市超高的95分，要爭取更多經費，讓設計力展現台灣的美」，黃敏惠指出，「讓嘉市還有下一次（指辦設計展的機會），今天絕對不是終點，而是起點」，更說要設計展再持續發酵，再辦1個論壇，王美花表示贊同。
舊嘉義監獄「舊監青年旅店」展的策展人葉哲岳說，「以前總會說，嘉義怎麼可能，而現在，可以非常驕傲地說只有嘉義可能」；「剛剛好的城市：理想生活再想像」策展人黃銘彰說，透過設計展讓更多人看見嘉義的美好。
台灣設計展共嘉義文創園區、舊嘉義監獄、嘉義製材所3大展區，文化局指出，城隍廟、九華山地藏庵的「城美館」展覽，廟門口放置的簡介還附1炷香，要遊客以1炷香時間，走訪認識宮廟藝術，看工藝師的手藝，展期將延到2月15日；市立美術館「現域」展覽，從設計視角探索嘉市公共空間，展期也延到2月27日。
製材所動力室的「記憶．阿里山嘉義」展出阿里山林業發展、林鐵行經的風土人文，製材所辦公室的「百年鳴森」展解說歷代林業鐵路的車輛機械工藝等，林鐵及文資處表示，展期會持續到12月31日，且製材所戶外4個竹構裝置，成為常態展品。
昨晚設計之夜由嘉市商圈文化促進協會、中華美食交流協會合作，把嘉市美食例如魯熟肉、魷魚螺肉蒜、火雞肉飯、沙鍋魚頭、豆漿豆花、阿里山茶等，煮成桌菜，黃敏惠說，過去認為設計展專屬年輕人，此次很多年輕人帶父母、祖父母來看，更棒的是，長輩分享自己嘉義的生活點滴，是生活記憶的共享、世代對話。
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