關子嶺道路瓶頸有解 營建署核定2億5千萬將拓寬

台南市白河區關子嶺風景區假日遊客如織，往關子嶺的市道172線虎山至仙草段約1500公尺因僅兩線道成交通瓶頸，經台南市政府爭取，內政部營建署已核定2億5千萬元，列入2022年至2027年生活圈建設計畫，拓寬為四線道，完工後將可解決交通瓶頸。

台南市長黃偉哲今視察市道172白河區虎山至仙草段路況，聽取工務局長蘇金安簡報虎山至仙草間拓寬案，蘇指出，工程起點為士口橋至仙大路口，全長1520公尺，將現有約12公尺寬路面，拓寬為18公尺4線道。黃偉哲提醒，因該路段周遭商家林立，叮囑工務局務必做好相關規劃設計及配套措施，降低影響附近餐廳營業、居民生活品質及交通衝擊。

黃偉哲說，為打破城鄉發展落差，他上任迄今積極推動溪北建設，其中大新營區交通建設，至今已爭取60億元多經費，包括市道172線安溪寮段至白河區拓寬工程、柳營區南112道路擴寬（第二期）等15件拓寬開闢案；改建擴寬橋梁共8座，如台1線急水溪橋改建及東山區南102線田尾橋拓寬工程等橋梁改建案。