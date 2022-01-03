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元旦假期逾70萬人到台南 國華海安美食商圈是最愛

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市觀旅局統計國華海安商圈元旦假期吸引近9萬人潮。圖／南市觀旅局提供
台南市觀旅局統計國華海安商圈元旦假期吸引近9萬人潮。圖／南市觀旅局提供

今年年元旦3天連假，台南市各景點都吸引人潮，觀旅局統計重要景點旅遊人數超過70萬遊客，最多的是國華海安商圈近9萬人。市區旅宿業3天平均住宿率近9成，跨年夜住宿率94%最高。

臺南市長黃偉哲特別重視台南觀光發展並表示，剛剛歡度跨年即將就是農曆年，台南也準備多項農曆節慶活動，歡迎國人提早規劃到台南旅遊行程，並呼籲謹守防疫措施，共同打造台南成為安心旅遊首選城市。

台南市旅遊局表示，今年元旦南台灣未受冷氣團影響，3天假期都是陽光普照，加上跨年晚會超強卡司吸引12萬人參加，讓許多遊客選擇在台南住一晚。

經統計，市區旅宿業以跨年當晚住宿率94%最高、3天平均住宿率近9成，觀光市場在新的一年便有亮眼成績。遊客數方面，統計幾處主要景點，3天共湧入約70萬人次，其中以第2天約30萬人次最多。3天連假旅遊熱點集中在市區商圈老街，以國華海安商圈3天共湧入近9萬人最多，小西門商圈及南紡購物中心也都破7萬人次。

另新化老街、安平老街及赤崁園區等，每天有約2萬人到這幾處街區逛街吃美食。適合大餐完走走的戶外風景區，如頑皮世界、十鼓仁糖文創園區及奇美博物館，也是吸引遊客的熱門景點，合計3天有4.4萬人到訪。

擁有自然美景的山上水道博物館及虎頭埤風景區，也吸引不少親子遊客，3天共有1.7萬人次。歷史古蹟部分，安平古堡、億載金城及安平樹屋合計有2.2萬人次參觀。

觀光旅遊局長郭貞慧表示，新的一年期許台南觀光有更亮點的成績，後續市府推出的農曆年節慶活動也更加精采可期。屆時觀旅局將推出各式參拜路線及春遊優惠行程，各式的活動新知請上台南旅遊網

台南 跨年晚會

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