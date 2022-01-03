義竹六桂村出翁岳生、翁啟惠2院長 學者：九曲水好地理

91歲司法院前院長翁岳生出身嘉義縣偏鄉義竹鄉六桂村，上午返鄉為捐贈的祖庴揭牌啟用，115年閩南式三合院祖厝未列古蹟，同村同為翁家先祖翁士岱後代子孫的中央研究院前院長翁啟惠，先祖翁清江祖厝列為縣定古蹟，翁家後代子孫曾出任司法院長及中研院長，可說是地靈人傑。

外界好奇，偏鄉八掌溪畔六桂村只有千餘人，為何能產生司法院、中研院兩位重量級院長？翁家宗親、高雄大學通識中心教授翁烔慶說，六桂村位在八掌溪畔，勘輿地理風水屬「九曲水」好地理。鄉親說，除有好地理，翁岳生、翁啟惠都很努力求學，獲得博士學位認真打拚，才有今天成就。

翁烔慶上午返鄉參加翁岳生祖厝揭牌啟用，他說，六桂村翁家先祖翁士岱，在清朝康熙年間來台開墾，傳了四房，翁啟惠先祖翁元彬，翁岳生先祖翁元聖，翁家後代海內外開枝散葉逾1萬5千人。

翁岳生祖父糖廠退休員工，父親開中藥行，捐贈曾祖父翁伴日治時代興建距今115年祖厝，內有服公職當司法院長、大法官照片，還有從小到大文憑證書、藏書、著作等文物，其中包括96年全體法院院長送給他的紀念石，象徵司法改革踏實向上堅毅精神。

古厝閩南式三合院，未列古蹟，公所整修做學子自修學習等空間，以翁岳生父親過去開設中藥房堂號「存德堂」命名，翁岳生由縣長翁章梁、立委翁重鈞、鄉長黃阿家、前國代林正雄等陪同，揭牌啟用。