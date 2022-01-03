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西螺福興宮太平媽催生 免費送新生兒Q版圍兜兜
雲林縣西螺福興宮主祀太平媽祖，廟方選用有機棉質料，繡上Q版太平媽圖像推出特製圍兜兜，只要是雲嘉2縣10鄉鎮、且在今年1月1日出生的新生兒即可免費獲得1份；廟方表示，圍兜兜送出前會經太平媽祖、註生娘娘加持，庇佑孩子平安長大。
太平媽祖也來刺激生育率！西螺福興宮董事長楊文鐘說，太平媽、註生娘娘在國人心中是守護孩童、祈求懷孕的信仰之一，許多結婚多年但未有子嗣的夫妻，會到廟內向太平媽祖及註生娘娘祈願，如願誕下兒女後會回廟還願，此次設計Q版太平媽圍兜兜，希望當作賀禮，給予新手爸媽及新生兒祝福，也鼓勵民眾多生兒育女。
楊文鐘說，圍兜兜是在地毛巾業者生產製造，有機棉柔軟舒適，適用新生兒皮膚，今年1月1日起至12月31日出生於雲林斗六、虎尾、西螺、二崙、崙背、莿桐、林內及彰化溪州、埤頭、竹塘、北斗、二水等鄉鎮市的嬰兒，爸媽持兒童手冊或出生證明等相關證件即能免費索取1份。
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