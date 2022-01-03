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新化老街一銀缺口影響景觀20年 今天終於動工重建修補
台南新化老街第一銀行兩側近百年老屋約20年前拆除建停車場，連動建築物出現缺口影響老街景觀；立委郭國文協調一銀以仿製方式重建立面，今天動工。
郭國文表示，這項工程可說是好事多磨，總算歷經2年半溝通協調終於塵埃落定，開工後期盼修復立面、「補齊缺漏的門牙」、恢復新化老街完整街面景觀，為新化文史觀光帶來更大吸引力。
新化人關心多年的一銀兩側街面重建今天終於動工；上午一銀在中正路新化分行舉辦兩側街面景觀重建動土典禮，郭國文、一銀總務處長吳淑貞持榔頭象徵性敲擊地面，代表重建工程正式展開。
台南城市文化協會理事長王榮森受邀到場見證，他表示，新化老街東邊街建物屬連棟式格局，1937年興建屬現代主義風格，一銀新化分行原址是1944年設立的「台灣商工銀行新化出張所」，1979年拆除改建4層建物。
郭國文表示，一銀2001年因改建新化分行、買下左右兩側3戶房屋，拆除後曾承諾要修復立面，但後來未興建只當成停車場，成為新化老街景觀缺口，他擔任立委後積極協調修復事宜，一銀也展現誠意，同意以仿製方式重建牌樓式立面。
吳淑貞說，地方各界期待，分行已先就較能處理的建築本體整修及拉皮，搭配老街色調與氛圍，後續再進行較複雜的街面重建，兩項工程總經費預計超過1000萬元，為新化老街做一點貢獻。
協調立面重建的郭國文服務處執行長黃肇輝表示，一開始地方設計規模較大，一銀較無法接受，郭國文積極爭取並與一銀高層溝通，4月確定增加預算來重建老街立面；又發現老街騎樓屬國有財產署土地，公文跑流程加上地質探勘等規定要求，從開始計畫到動工就費時兩年半，希望動工後能如期如質完工。
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