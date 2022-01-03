影／南市府斥近6千萬東山田尾橋改建 明年底完工

往來台南東山、柳營、新營間要道的東山區南102線田尾橋，台南市政府斥資近6000萬元改建，今上午舉行動土儀式，預計明年底完工，除往來更便捷，更可望改善地方困擾多年的淹水問題。

台南市政府工務局表示，田尾橋原為單跨預力梁橋，寬度約10公尺、長度約29.95公尺，依2019年「吉貝耍排水及科里排水治理計畫」，原橋有橋梁長度不足情形，且前段往新營方向道路已拓寬至12公尺，經評估有改建必要。

今上午田尾橋動土儀式，台南市長黃偉哲、立委賴惠員、東山區長呂煌男、市議員張世賢、蔡育輝、李宗翰等人出席，工務局長蘇金安說，田尾橋預計於明年12月底完工。改建後橋寬約為12公尺（原寛10公尺）橋長約67公尺（原長29.95公尺）大大增加排水斷面，除便利道路通行，也解決排水瓶頸，為雙跨預力I型梁，落1墩，橋梁兩側引道刨舖與既有道路銜接，總計畫長度約180公尺。

黃偉哲表示，近期因營建物價大幅上漲及人力短缺，廠商投標意願低，本案工程流標多次，但為推動地方建設，經重新檢討預算追加經費500萬元，終於決標，總經費5900萬，工程費5700萬，用地費200萬，讓地方建設不間斷。