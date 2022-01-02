國際青商總會新任總會長黃信豪就職 副總統賴清德祝賀
國際青商總會今天下午在奇美博物館舉辦第70屆總會長就職典禮，新任總會長由律師黃信豪擔任，副總統賴清德等人到場祝賀。黃信豪表示，氣候變遷已成為全體人類共同面對的重要議題，承諾守護這塊土地，將環保落實在每一個會務環節，以善盡地球青年公民責任，與環境一起共生、共好。
就職典禮從下午2點15分開始，進行永續音樂會，邀請大提琴家張正傑及京劇名角朱陸豪合力演出。 副總統賴清德應邀致詞，立委林俊憲，國民黨副主席連勝文等人到場觀禮。
賴清德說，黃信豪是律師，很早就參與公共事務，曾任台南市青年發展委員會委員、 青商會台南古都分會會長，本身專業又有經驗，相信國青商總會在黃信豪帶領下，會務昌隆，蒸蒸日上。
黃信豪表示，他將帶領總會幹部以身作則，從「個人、組織、企業、國際」四個面向，具體訂出目標與行動框架，從檢討反省、改變自我、影響他人、翻轉行動實踐青商人對氣候變遷行動的承諾與作為。
國際青商總會說，氣候變遷已成為全體人類共同面對的重要議題，極端氣候將成「常態」。根據法新社報導，在升高攝氏 2 度的世界，面臨極端熱浪的人數將比現在增加逾 1 倍，面臨水資源短缺的人數將增加 2.5 億。氣候變遷也將導致熱浪、乾旱、風暴、海平面上升等氣候現象，摧殘環境的程度加大，造成更多人成為「氣候難民」，身為地球的一份子，您我都不能置身事外。
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