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雲林13處老建築重獲新生 公私協力投7千萬修繕

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林縣斗六市「劉仁德老宅」位在具歷史性的太平老街上，右側空間是當地的老牙醫診所，左側空間目前正在修繕。圖／雲林縣文化觀光處提供
雲林縣斗六市「劉仁德老宅」位在具歷史性的太平老街上，右側空間是當地的老牙醫診所，左側空間目前正在修繕。圖／雲林縣文化觀光處提供

雲林縣參與文化部「私有老建築保存再生補助計畫」，3年來公私協力，共投入7千多萬元活化13處私有老建築，包括斗六、西螺、虎尾、北港等地街屋，及莿桐、西螺、虎尾等合院建築；副縣長謝淑亞今天表示，盼透過在地歷史的階段性成果，做到老建築風華保存工作，延續城鄉故事。

謝淑亞指出，該計畫保存再生包括斗六太平老街「永和銀樓」、「劉仁德老宅」、「百年竹管厝」、「信昌檢驗所」等4處，及西螺鎮「陸氏咖啡館」、「老屋修復客棧」，虎尾鎮「城坐咖啡」、北港鎮「新勝裕幸福種子店」、土庫鎮「萬得醫院」等5處。

謝淑亞說，百年竹管厝及城坐咖啡建築，均為清治時期街屋，其餘處所則為日治時期街屋；另合院建築有4案，包括莿桐鄉「林宅」、西螺鎮「紅磚姚宅」及虎尾鎮「蓋婭（Gaia）基地第二期修復計畫等保留完整名家彩繪及紅磚構築，及去年完工啟用的虎尾基督徒聚會所，再現基督教堂神聖空間的優雅與莊嚴。

斗六「劉仁德老宅」屋主葉玲如說，該建物為2層樓磚造硬山屋頂的店屋建築，沿街面1樓留設「亭仔腳」，2樓陽台設有酒瓶欄杆，前身曾是商行，專售肥料、木炭、大豆餅飼料等農業相關商品，目前右側空間是牙醫診所，左側空間則正在修繕。

本身是押花工藝師的葉玲如說，因建物位在具歷史性的太平老街區，修繕完成後除將作老街藝文亮點，也會就近與其他文化資源連結，目前暫時沒有先入為主的想法，藝文討論、開放式展覽空間等都是會想像的部分，可能作為與民眾作品對話的空間。

文化觀光處長陳璧君表示，13案投入總金額7142萬餘元，其中中央補助4600多萬元、建物所有權人自籌2538萬餘元，透過經費挹注保留文化資產，也藉機向民眾推廣、教育文化保存意識，領略文資之美的可貴性。

雲林縣斗六市「劉仁德老宅」屋主葉玲如在修繕老宅過程發現舊式建材，如獲至寶。記者陳苡葳／攝影
雲林縣斗六市「劉仁德老宅」屋主葉玲如在修繕老宅過程發現舊式建材，如獲至寶。記者陳苡葳／攝影
位在雲林斗六市的「百年竹管厝」是清治時期建造的街屋。圖／雲林縣文化觀光處提供
位在雲林斗六市的「百年竹管厝」是清治時期建造的街屋。圖／雲林縣文化觀光處提供
雲林縣莿桐鄉「林宅」為合院建築，正廳內有名家彩繪的壁畫。圖／雲林縣文化觀光處提供
雲林縣莿桐鄉「林宅」為合院建築，正廳內有名家彩繪的壁畫。圖／雲林縣文化觀光處提供

建築 咖啡館 斗六

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