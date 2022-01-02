繼退役少將于北辰 顏寬恒再批另位名嘴范世平出賣靈魂

台中市立委第二選區補選候選人顏寬恒繼批評退役少將于北辰「為了3000元上周玉蔻的節目，卻從未替政黨辯護、落井下石，根本就是出賣自己的人格與靈魂」，今再批另位名嘴、教授范世平為了3000元通告費出賣靈魂、沒有中心思想，不能讓人尊重。

顏寬恒下午在龍井天波府舉辦親子活動，當時有媒體以范世平說「顏寬恒身為從政黨員，有幫國民黨辯護嗎？他當立委時有嗎？他與國民黨是若即若離，有什麼資格批評于北辰？」詢問顏，顏立即做出以上表示。

顏寬恒起先還兩度回「誰？」，接著回說，同為這些名嘴，為了3000元通告費去參加這些特定的政論節目，有些話出賣自己的靈魂，也不能自己做主，違背了自己的原則，不管是藍、是綠，一個政黨如果沒有靈魂就好名這些名嘴沒有了中心思想，是不能讓人家尊重的。

記者進一步引范世平所說「國民黨早就無魂有體」問顏「國民黨的靈魂是什麼」他如何解讀？顏寬恒說：「我們內在的靈魂就是為民服務、就是在地服務、一生一世跟在地的鄉親在一起，揹負的就是在地鄉親的願望」。

他也說，參選為的就是要服務第二選區，揹負著30萬選民的責任、希望、期待，如果當選，就是要代替選民去立院監督和質詢。

據了解，顏寬恒批評于北辰之後，范世平1日在臉書指出，廣播電台的通告費根本沒有3000元，只有500元到700元，毛澤東說「沒有調查就沒有發言權」，顏寬恒搞不清楚狀況就胡亂指控，根本是自曝其短。

范世平指出，「顏寬恒身為從政黨員，有幫國民黨辯護嗎？他當立委時有嗎？他與國民黨是若即若離，有什麼資格批評于北辰？根本邏輯不通」。