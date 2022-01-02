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收入不比種稻差且省水 南市加強推廣蕎麥種植
台南市政府農業局加強推廣蕎麥栽種，將向中央建議將蕎麥比照玉米列為進口替代作物品項，每公頃農地補助金額由4萬5千元提高至6萬元，以提高農民栽種意願與收入。
台南市長黃偉哲今率領市府團隊參訪玉井區蕎麥探索館，聽取業者簡報，黃金蕎麥生產合作社理事主席林家寶說，黃金蕎麥探索館成立，讓民眾了解台灣黃金蕎麥產業及發展性，盼台南能成立黃金蕎麥專區，配合農糧署對地綠色環境計畫「稻作四選三」，透過農業局推廣，進而增加土地利用及農民收入。
然目前蕎麥每公頃補助金額僅4萬5千元，農民盼比照玉米列為進口替代作物品項，每公頃提高至6萬元，以提高農民栽種意願與收入。
黃偉哲也指示農業局長李建裕向農委會（農糧署）反映，希望中央能深入評估回應地方心聲。李建裕說，將向中央爭取比照玉米補助標準。
李建裕指出，台南栽種蕎麥約有50公頃，由官田農會契作，集中在官田區，收成還不錯，收入不會比種水稻差，且重要的是用水也少很多，有利於整體農地規畫與農業用水調度，而業者將蕎麥陸續開發加工為麵類、茶飲等系列商品，市場有發展潛力。
不過目前南市栽種僅約50公頃仍未達經濟規模，李建裕表示，希望能再擴大蕎麥栽種，藉由更大面積降低成本以利產銷，未來也會輔導地方加強推廣，讓蕎麥成為台南另項新興作物。
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