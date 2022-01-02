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政院核定嘉義科學園區85億開發啟動 實驗中學後年招生

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義科學園區選址台糖太保農場，行政院長蘇貞昌去年9月5日到預定地視察，宣布科園區落腳太保農場88公頃用地，蘇貞昌上月核定85億開發經費。圖／嘉義縣府提供
嘉義科學園區選址台糖太保農場，行政院長蘇貞昌去年9月5日到預定地視察，宣布科園區落腳太保農場88公頃用地，蘇貞昌上月核定85億開發經費。圖／嘉義縣府提供

嘉義科學園區選址台糖太保農場，行政院長蘇貞昌去年9月5日到預定地視察，宣布科園區落腳太保農場88公頃用地，蘇貞昌上月核定85億開發經費，縣長翁章梁說，科園區辦公處設原台體大嘉義分校，實驗中學籌備處設停辦的稻江管理學院。

翁章梁元旦清晨在阿里山迎接新年第一道曙光，宣布行政院核定85億嘉義科學園區計畫，送嘉義縣大禮的新年好消息，他3周年就職演說，發表農工大縣正在實現，他說，太陽升起充滿希望，嘉義縣會越來越好。

「嘉義科園區要做最美的科園區」，翁章梁上午到中埔鄉高山茶都博茶會說，行政院核定85億開發經費，科園區辦公處選定縣治太保市原台體大嘉義分校，實驗中學籌備處設停辦的稻江管理學院，南科管理局主辦籌設招商，實驗中學113年就會招生，招商也會展開。

蘇貞昌說，嘉義縣發展慢，科園區產業要後來居上，為引進科地要再擴大，從幼兒園到高中，以利招商引資「築巢引鳳」。依科園區計畫期程，今年初設科園區辦公室、招商，明年土地招租建廠。

翁章梁表示，科園區定位中科與南科區位中間的先進農業、醫療、智慧載具研發基地，占地88公頃，台糖地只租不售，但為因應招商需求，馬稠後產業園區後期預留30多公頃標售，建構「智慧農業」、「智慧載具」及「精準健康」三大產業聚落。

連結嘉縣機械製造、醫療保健、化學材料、電子零組件及農業生技產業，促成「強化升級在地產業」、「引入前瞻應用科技與研發龍頭」、「擴大區域研發能量」，園區將以全球視野、在地創新，作為產業數位轉型及研發創新的樞紐，朝「精緻多元，優生活，低耗能」建構，協助在地產業軟硬加值及跨界跨業結合，鑲嵌入全球產業價值鏈。

嘉義科學園區選址台糖太保農場，行政院長蘇貞昌去年9月5日到預定地視察，宣布科園區落腳太保農場88公頃用地，蘇貞昌上月核定85億開發經費。圖／嘉義縣府提供
嘉義科學園區選址台糖太保農場，行政院長蘇貞昌去年9月5日到預定地視察，宣布科園區落腳太保農場88公頃用地，蘇貞昌上月核定85億開發經費。圖／嘉義縣府提供

嘉義 翁章梁 行政院

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