政院核定嘉義科學園區85億開發啟動 實驗中學後年招生

嘉義科學園區選址台糖太保農場，行政院長蘇貞昌去年9月5日到預定地視察，宣布科園區落腳太保農場88公頃用地，蘇貞昌上月核定85億開發經費，縣長翁章梁說，科園區辦公處設原台體大嘉義分校，實驗中學籌備處設停辦的稻江管理學院。

翁章梁元旦清晨在阿里山迎接新年第一道曙光，宣布行政院核定85億嘉義科學園區計畫，送嘉義縣大禮的新年好消息，他3周年就職演說，發表農工大縣正在實現，他說，太陽升起充滿希望，嘉義縣會越來越好。

「嘉義科園區要做最美的科園區」，翁章梁上午到中埔鄉高山茶都博茶會說，行政院核定85億開發經費，科園區辦公處選定縣治太保市原台體大嘉義分校，實驗中學籌備處設停辦的稻江管理學院，南科管理局主辦籌設招商，實驗中學113年就會招生，招商也會展開。

蘇貞昌說，嘉義縣發展慢，科園區產業要後來居上，為引進科地要再擴大，從幼兒園到高中，以利招商引資「築巢引鳳」。依科園區計畫期程，今年初設科園區辦公室、招商，明年土地招租建廠。

翁章梁表示，科園區定位中科與南科區位中間的先進農業、醫療、智慧載具研發基地，占地88公頃，台糖地只租不售，但為因應招商需求，馬稠後產業園區後期預留30多公頃標售，建構「智慧農業」、「智慧載具」及「精準健康」三大產業聚落。