快訊

國3南下桃園段聯結車衝破分隔島 波及北向12輛小車連環撞

直播／今本土+0、無死亡病例 境外增20例其中美國11例最多

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台南實物愛心銀行助弱勢 受助學生當小志工回饋

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市社會局與民間團體合作設置實物愛心銀行助弱勢，學生受助後當志工回饋社會。圖／南市社會局提供
台南市社會局與民間團體合作設置實物愛心銀行助弱勢，學生受助後當志工回饋社會。圖／南市社會局提供

台南市社會局與民間團體合作設置實物愛心銀行，全市共有10處實物愛心銀行實體店面，其中實物愛心銀行溪南分行由南市ihope愛希望全人關懷協會自2019年承接，服務溪南全區弱勢家戶，截至去年11月務戶次4868戶，1萬2771人次受益。有受助學生當志工回饋社會，傳承愛。

社會局長陳榮枝表示，實物愛心銀行除提供經濟弱勢及遭遇急難的家庭或民眾緊急生活物資外，也視民眾實際需求，連結資源，物資多來自民間企業、機構、宮廟及社會人士的愛心捐贈。尤其今年疫情嚴峻期間，多數弱勢家庭被迫停業、停工，經濟陷入困境，藉由各界溫暖的愛心資源，能夠即時、適切地提供民眾所需民生物資以及多元性的關懷服務。

台南市ihope愛希望全人關懷協會理事長柯婌文長表示，學生小文為溪南分行受助的服務對象，每個月與家人前來領取物資，但也從中看到許多受助家庭，進而成為溪南分行的小志工，利用課餘時間到實物銀行服務，從整理貨架、防疫登記、陪同領物、掃描物資條碼、協助裝袋到幫忙搬上車。

小文表示，實物銀行是個暖心助人的地方，正因為自己曾經受到幫助，讓自己更懂得珍惜與付出，希望藉由自己小小的力量，讓社會更溫暖。如有相關疑問，請致電台南市政府社會局社會救助科06-2995686洽詢。

愛心 台南

延伸閱讀

台南力推一國中學區一日照 布建率六都第一

碩士女兒聯手男友殺父棄屍 社會局：被害者是服務個案

台南實物愛心銀行 設心靈糧食架

給予心理慰藉 台南實物愛心銀行溪南分行設心靈糧食架

相關新聞

翁岳生捐百年義竹祖厝助學 存德堂明揭牌啟用

司法院前院長翁岳生出身嘉義縣義竹鄉，與縣長翁章梁是義竹鄉親，感念家鄉孕育成長，無償捐出曾祖父翁伴興建已116年歷史的祖厝...

政院核定嘉義科學園區85億開發啟動 實驗中學後年招生

嘉義科學園區選址台糖太保農場，行政院長蘇貞昌去年9月5日到預定地視察，宣布科園區落腳太保農場88公頃用地，蘇貞昌上月核定...

台南實物愛心銀行助弱勢 受助學生當小志工回饋

台南市社會局與民間團體合作設置實物愛心銀行，全市共有10處實物愛心銀行實體店面，其中實物愛心銀行溪南分行由南市ihope...

嘉市老屋改造 今年400萬元補助啟動申請

嘉義市木造房屋估計6000棟以上，嘉義市政府9年來推動老屋修繕，「舊屋力」計畫去年補助中山路巷內一甲子老屋，翻新成第8間...

台南力推一國中學區一日照 布建率六都第一

為實現在地老化，南市府積極推動長照服務政策，以在地為出發點，讓家中長輩獲得妥適照顧，去年底率先全台達成「區區有日照」的目...

台南種植12.3萬株花草 道路花團錦簇迎新春

春節將至，台南市政府開始準備各項迎賓措施，已在各重要路段、圓環種植約12萬3000株花草，將為春節走春帶來萬紫千紅花漾街...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。