台南實物愛心銀行助弱勢 受助學生當小志工回饋

台南市社會局與民間團體合作設置實物愛心銀行，全市共有10處實物愛心銀行實體店面，其中實物愛心銀行溪南分行由南市ihope愛希望全人關懷協會自2019年承接，服務溪南全區弱勢家戶，截至去年11月務戶次4868戶，1萬2771人次受益。有受助學生當志工回饋社會，傳承愛。

社會局長陳榮枝表示，實物愛心銀行除提供經濟弱勢及遭遇急難的家庭或民眾緊急生活物資外，也視民眾實際需求，連結資源，物資多來自民間企業、機構、宮廟及社會人士的愛心捐贈。尤其今年疫情嚴峻期間，多數弱勢家庭被迫停業、停工，經濟陷入困境，藉由各界溫暖的愛心資源，能夠即時、適切地提供民眾所需民生物資以及多元性的關懷服務。

台南市ihope愛希望全人關懷協會理事長柯婌文長表示，學生小文為溪南分行受助的服務對象，每個月與家人前來領取物資，但也從中看到許多受助家庭，進而成為溪南分行的小志工，利用課餘時間到實物銀行服務，從整理貨架、防疫登記、陪同領物、掃描物資條碼、協助裝袋到幫忙搬上車。

小文表示，實物銀行是個暖心助人的地方，正因為自己曾經受到幫助，讓自己更懂得珍惜與付出，希望藉由自己小小的力量，讓社會更溫暖。如有相關疑問，請致電台南市政府社會局社會救助科06-2995686洽詢。