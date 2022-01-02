嘉市老屋改造 今年400萬元補助啟動申請

嘉義市木造房屋估計6000棟以上，嘉義市政府9年來推動老屋修繕，「舊屋力」計畫去年補助中山路巷內一甲子老屋，翻新成第8間合法民宿有春枟宅，「老屋卸妝」計畫將光華路的原德山醫院，恢復舊有外觀，現為網紅的桃城豆花店；市府文化局指出，1月4日舉辦今年補助說明會，預計受理申請至2月底。

文化局指出，今年「舊有建築活化再利用補助計畫（舊屋力）」預算200萬元，包括小型修繕類上限補助50萬元、文化經營類補助租金每月上限5000元，新增教育推廣類，提案人要結合國中、小學生在兩家以上舊屋，提出與舊屋連結教育內容，報名不得少於80人，上限10萬元。

文化局也指，老屋卸妝補助計畫進行3年，明年也200萬預算，市府幫修繕老屋外觀立面，架設燈具，屋主未來只需負擔每晚3小時點燈電費。

據了解，去年舊屋力申請21件、補助20件，位於中山路鴻圖書局旁邊巷內1棟50幾年的檜木老屋，屋主申請獲補助38萬，由建設公司翻修改造，也是首間舊屋力申請成合法民宿，整棟5間房間提供包棟，另，去年舊屋力補助最高位於大溪里的閩式三合院，獲50萬，預計要做餐飲店。

老屋卸妝去年申請15件、執行7件，文化局透露，最具亮點為文化路夜市附近、光華路的舊德山醫院，市府委託南華大學建築景觀系修繕，清潔除鏽外，破損磁磚嵌入馬賽克、用水泥板做格柵等，保留樣貌兼新舊結合，目前為桃城豆花店，相當受歡迎。

文化局表示，舊屋力、老屋卸妝計畫可同時申請，會評估預算的公平性，金額不高，但無形中讓老房子保存下來、市容改變、年輕人願意承租創業，不少外溢效應。