台南力推一國中學區一日照 布建率六都第一

為實現在地老化，南市府積極推動長照服務政策，以在地為出發點，讓家中長輩獲得妥適照顧，去年底率先全台達成「區區有日照」的目標，目前共有82家日照中心。社會局長陳榮枝今天表示，預計明年底建構「一國中學區一日照」，達成長照相伴零距離的環境。

陳榮枝說，南市共有63個國中學區，目前已在49個學區布建日照中心，籌設中12個，另2個學區媒合中，涵蓋率達78% ，為六都第一，預計明年度年達成「一國中學區一日照」目標，全市日照中心將有96家。

獨居在新化區的90歲黃姓老先生，常因頭暈而沒有正常飲食，體態明顯瘦弱，平日由居住附近的兒子協助照顧日常生活起居，但兒子白天需外出工作，為滿足老人家照顧需求，經照管中心評估後，讓他到日照中心接受服務。白天時和其他長輩一起參加日間照顧的活動，延緩認知功能退化，並透過日照中心營養師的飲食規畫，改善健康狀況。另因兒子無法接送老人家，日照中心提供交通接送服務，讓兒子不用擔心父親獨自在家會發生危險。

市長黃偉哲表示，透過多元服務模式，整合長期照顧及社區照顧資源，提供長輩完整照顧服務，落實在地老化政策。日照中心就像長輩的第二個家，長者白天可以到日照中心加強認知學習延緩老化，家屬也可以安心就業就學，讓長輩能在安全的地方，接受專業人員的照顧服務。且廣設日照中心並聘用當地照服員，也開創在地就業機會，吸引青年返鄉，形成良性循環，促進地方永續發展。