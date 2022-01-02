新年新氣象 善化3條道路路平提前一次到位

台南市善化區近年發展迅速車流量爆增，市府工務局投入逾1千萬元，發包南126、南125、南127-1線3條路平工程，趕在去年底前完成，路面平整煥然一新。

工務局說，為讓民眾有感路平的改善，採由點到線到面一次性多條道路一併改善，施工的這3條道路，包括南126線、南125線建業路(光文路橋至中正路)及南127-1(南127線至光文路)，改善路面分別為1149、466、1667公尺，同時共66座人手孔一併下地，工程經費共1060萬元。

工務局進一步指出，南126線(西安宮至台19甲線)北鄰接南122線，南側鄰接光文陸橋，及位於牛庄里的南127-1線，北側鄰接南129線，南側鄰接光文路，沿線工廠多，車輛往來頻繁，而南125線(中正路至光文路橋)建業路，北側鄰接善化國中，尖峰時段車流多，路面都亟待改善。

工程原預計元旦後進場刨鋪，但提早上月進場，上月27日已完工，大大提升用路人行車舒適度，希望讓市民有感。