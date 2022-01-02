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台南推機車排氣定檢E化通知 對大學生加強宣導

中央社 / 台南2日電

台南市政府環保局推動機車排氣定檢E化通知，車主上網登記手機號碼及車牌，就會在每年應定檢時間收到簡訊通知，1年多來約有7萬餘筆資料加入，將針對各大專校院加強推廣。

環保局今天發布新聞稿指出，行政院環保署規範機車排氣定檢，提醒車主注重保養，以免排放的廢氣影響空氣品質，逾期1個月未驗罰新台幣500元，逾期6個月罰3000元，一再不理會者將「註銷牌照」，台南市環保局於民國109年開始推動E化通知，讓通知更有效率。

環保局長謝世傑表示，因台南的大學生族群多以機車代步，環保局已派員多次走訪轄內12所公私立大專校院，請校方協助宣導定檢E化通知，成效最佳的中華醫事科技大學在110年共有近3000筆機車資料登入定檢E化系統，將持續邀請各校協助推廣。

謝世傑指出，凡車輛設籍台南市的車主，只要上「台南市環境保護局機車定期檢驗簡訊通知系統」網站登記手機號碼及車牌，就會在每年應定檢時間收到簡訊通知，推動1年多來已有7萬餘筆資料加入，希望車主多加利用，避免因疏忽未定檢而受罰。

台南 車主 行政院

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