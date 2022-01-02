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台南種植12.3萬株花草 道路花團錦簇迎新春
春節將至，台南市政府開始準備各項迎賓措施，已在各重要路段、圓環種植約12萬3000株花草，將為春節走春帶來萬紫千紅花漾街景的視覺響宴。
工務局表示，市區西門圓環、小西門圓環、火車站前圓環、湯德章紀念公園、夏林路、大同路及永華路等重要道路交通節點都布置年節草花及灌木，草花種類有矮牽牛、鳥尾花、薰衣草、孔雀草、火焰雞冠、四季秋海棠、一串紅，還有灌木如扶桑花、藍星花、瑪格麗特、金鐘花、紅花玉芙蓉、聖誕紅等。利用複層植栽的搭配手法，新植2萬7040株四季草花與2萬466株灌木，提升視覺豐富度，展現大台南景觀豐富的迎賓大道，達到真正的美麗新都市。
另在高鐵特定區及大區道，種植鼠尾草、矮牽牛、石竹、孔雀草、一串紅等當季花種共3萬多株，呈現繽紛色彩，從台86線大潭匝道下接大區道南351線歸仁區中正南路，轉高鐵大道前往高鐵站前廣場，沿路可以觀賞草花色彩變換的驚艷。
南316線柳營交流道中央分隔島及南311線與台1線交叉口槽化島、六甲區市道165線中央分隔島島頭及市道172線新營交流道島頭及南311線新營段中央分隔島，也種植了矮牽牛、紅葉鐵莧及黃金露花共4萬6500株。
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