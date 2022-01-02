翁岳生捐百年義竹祖厝助學 存德堂明揭牌啟用

司法院前院長翁岳生出身嘉義縣義竹鄉，與縣長翁章梁是義竹鄉親，感念家鄉孕育成長，無償捐出曾祖父翁伴興建已116年歷史的祖厝，及個人藏書、著作等文物，義竹鄉公所整修規畫開放做學子自修學習等活動空間，以翁岳生父親過去開設中藥房堂號「存德堂」命名，明天上午揭牌啟用。

翁岳生日前回祖厝，義竹鄉長黃阿家、鄉代會主席翁榮輝致贈感謝狀。翁岳生說，小時候農村資源貧乏，求學之路走來不易，捐贈祖厝、收藏書籍、著作等文物，勉勵學子不要受環境侷限，認真向學，翻轉人生。

翁岳生勤奮向學、努力不懈，就讀南英商職、嘉義商職、台南師範，畢業後任教高雄市成功國小，之後努力考上台大法律系，通過司法官高考，考取教育部公費生赴德國海德堡大學攻讀博士學位，學成歸國在台大擔任法學教授，作育英才。

翁岳生歷經5任總統任命司法院大法官、3任總統任命司法院院長，協助推動法治建設、司法改革工作等貢獻良多。

「存德堂」是翁岳生曾祖父翁伴日治時期明治39年（西元1906年）間建造，建築風格三合院型式，承襲台灣傳統閩南建築樣貌，簡潔樸素；2000年曾重修，故總統李登輝生前贈送「源遠流長」石刻，2007年翁岳生退休，他飲水思源、回饋鄉里，捐贈祖厝予公所運用。

黃阿家說，公所重建翁岳生祖厝，復原其型式風貌，規畫設置自修室、展覽室等空間，讓學子在此自修學習、閱讀休憩，也可做為藝文展覽展示及活動空間，讓翁岳生的苦讀學習、貢獻社會精神代代相傳。「存德堂」位在六桂村9鄰義竹281號。